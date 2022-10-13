https://sputniknews.com.tr/20221013/ahmet-hakan-abdye-ya-ust-duzey-temas-icin-gideceksin-ya-da-hic-gitmeyeceksin-1062254430.html
Ahmet Hakan: ABD'ye ya üst düzey temas için gideceksin ya da hiç gitmeyeceksin
Ahmet Hakan: ABD'ye ya üst düzey temas için gideceksin ya da hiç gitmeyeceksin
Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi. Gezinin amacının tam olarak izah edilemediğini savundu. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T09:40+0300
2022-10-13T09:40+0300
2022-10-13T09:40+0300
politika
ahmet hakan
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
abd
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi.Hakan, yazısının "ABD'ye neden gidilir" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221013/kemal-kilicdaroglundan-cemal-kasikcinin-yazdigi-washington-posta-taziye-ziyareti-1062252726.html
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ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abd
ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abd
Ahmet Hakan: ABD'ye ya üst düzey temas için gideceksin ya da hiç gitmeyeceksin
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Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi. Gezinin amacının tam olarak izah edilemediğini savundu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan,
bugün kaleme aldığı yazısında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'
nun ABD ziyaretini değerlendirdi.
Hakan, yazısının "ABD'ye neden gidilir" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
"Bir lider, seçim öncesi ABD’ye gittiğinde... Bizde herkesin aklına 'İcazet almaya gidiyor' cümlesi gelir. Bu nedenle seçim öncesi hiçbir lider, epey zamandan beri ABD’ye gitmiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu gitti ama o da hiçbir ABD yetkilisiyle görüşme yapmama kararlılığıyla gitti. Fakat bu sefer de bu gezinin amacı, fonksiyonu, hedefi tam olarak anlaşılamadı. Benim buradan çıkardığım sonuç şudur: Ya icazet micazet laflarına hiç aldırmadan üst düzey temas için gideceksin ABD’ye... Ya da hiç gitmeyeceksin."