https://sputniknews.com.tr/20221013/ahmet-cakarin-sinan-enginin-gozlugu-yalayarak-temizledigi-anlar-sosyal-medyada-gundem-oldu-1062273594.html

Ahmet Çakar'ın Sinan Engin'in gözlüğü yalayarak temizlediği anlar sosyal medyada gündem oldu

Ahmet Çakar'ın Sinan Engin'in gözlüğü yalayarak temizlediği anlar sosyal medyada gündem oldu

Spor yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Sinan Engin'in gözlüğünü yalayarak temizledi. Ertem Şener, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T16:23+0300

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yaşam

ahmet çakar

gözlük

ertem şener

sosyal medya

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Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar’ın gözlük temizlediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Çakar, spiker Ertem Şener’in “Hocam gözlük nasıl temizlenir?” sorusu üzerine elindeki gözlüğü yalamaya başladı.Ahmet Çakar’ın gözlüğün camlarını yaladığını gören Ertem Şener, ünlü yorumcuya “Hocam gözlük böyle temizlenmez ki” şeklinde yanıt verdi.

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ahmet çakar, gözlük, ertem şener, sosyal medya