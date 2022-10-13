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https://sputniknews.com.tr/20221013/ahmet-cakarin-sinan-enginin-gozlugu-yalayarak-temizledigi-anlar-sosyal-medyada-gundem-oldu-1062273594.html
Ahmet Çakar'ın Sinan Engin'in gözlüğü yalayarak temizlediği anlar sosyal medyada gündem oldu
Ahmet Çakar'ın Sinan Engin'in gözlüğü yalayarak temizlediği anlar sosyal medyada gündem oldu
Spor yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Sinan Engin'in gözlüğünü yalayarak temizledi. Ertem Şener, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T16:23+0300
2022-10-13T16:23+0300
yaşam
ahmet çakar
gözlük
ertem şener
sosyal medya
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Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar’ın gözlük temizlediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Çakar, spiker Ertem Şener’in “Hocam gözlük nasıl temizlenir?” sorusu üzerine elindeki gözlüğü yalamaya başladı.Ahmet Çakar’ın gözlüğün camlarını yaladığını gören Ertem Şener, ünlü yorumcuya “Hocam gözlük böyle temizlenmez ki” şeklinde yanıt verdi.
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ahmet çakar, gözlük, ertem şener, sosyal medya
ahmet çakar, gözlük, ertem şener, sosyal medya

Ahmet Çakar'ın Sinan Engin'in gözlüğü yalayarak temizlediği anlar sosyal medyada gündem oldu

16:23 13.10.2022
© FotoğrafAhmet Çakar
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© Fotoğraf
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Spor yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Sinan Engin'in gözlüğünü yalayarak temizledi. Ertem Şener, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar’ın gözlük temizlediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Çakar, spiker Ertem Şener’in “Hocam gözlük nasıl temizlenir?” sorusu üzerine elindeki gözlüğü yalamaya başladı.
Ahmet Çakar’ın gözlüğün camlarını yaladığını gören Ertem Şener, ünlü yorumcuya “Hocam gözlük böyle temizlenmez ki” şeklinde yanıt verdi.
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