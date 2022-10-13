https://sputniknews.com.tr/20221013/afaddan-deprem-testi-uyarisi--1062276526.html

AFAD'dan 'deprem testi' uyarısı

AFAD'dan 'deprem testi' uyarısı

AFAD, veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece yarısından itibaren büyüklüğü 1.0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T18:23+0300

2022-10-13T18:23+0300

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yaşam

afad

deprem

uyarı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."

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afad, deprem, uyarı