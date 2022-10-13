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AFAD'dan 'deprem testi' uyarısı
AFAD'dan 'deprem testi' uyarısı
AFAD, veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece yarısından itibaren büyüklüğü 1.0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T18:23+0300
2022-10-13T18:23+0300
yaşam
afad
deprem
uyarı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."
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afad, deprem, uyarı

AFAD'dan 'deprem testi' uyarısı

18:23 13.10.2022
© AAAfet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 'Afet Tatbikat Yılı' kapsamında Türkiye genelinde ekim ayında eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacağını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 'Afet Tatbikat Yılı' kapsamında Türkiye genelinde ekim ayında eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacağını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
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AFAD, veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece yarısından itibaren büyüklüğü 1.0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını söylerek bir uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."
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