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ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı
ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde yıllık yüzde 8.2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
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abd
enflasyon
ekonomi
tüfe
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ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ait enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.4 arttı. Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0.2 artması yönündeydi. Gıda fiyatları artışını sürdürürken enerji fiyatları düştü Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8.2 artarak tahminlerin üzerinde bir seyir izledi. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8.1 artması yönündeydi. Gıda, barınma ve tıbbi bakım maliyetlerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Benzin fiyatlarındaki düşüş ise TÜFE'deki artışı sınırladı. Çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesinde Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6.6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler, beklenenden fazla artan TÜFE verisinin enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220719/goldman-sachs-abdde-onumuzdeki-2-yil-icinde-ekonomik-durgunluk-ihtimali-yuksek-1058867371.html
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abd, enflasyon, tüfe
abd, enflasyon, tüfe

ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı

15:36 13.10.2022 (güncellendi: 16:15 13.10.2022)
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUABD- Market
ABD- Market - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde yıllık yüzde 8.2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ait enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.4 arttı. Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0.2 artması yönündeydi.

Gıda fiyatları artışını sürdürürken enerji fiyatları düştü

Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8.2 artarak tahminlerin üzerinde bir seyir izledi. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8.1 artması yönündeydi. Gıda, barınma ve tıbbi bakım maliyetlerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Benzin fiyatlarındaki düşüş ise TÜFE'deki artışı sınırladı.

Çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesinde

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6.6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
Analistler, beklenenden fazla artan TÜFE verisinin enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.
Goldman Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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