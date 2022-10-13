Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221013/abdde-issizlik-maasi-basvurulari-tahminleri-asti-1062283189.html
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada 228 bine yükselerek beklentilerden fazla artış kaydetti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T22:12+0300
2022-10-13T22:12+0300
ekonomi
abd
işsizlik
işsizlik maaşı
başvuru
artış
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/55/1041615525_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_158ed3f519ecbf58b50adeae2740903e.jpg
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 228 bine çıktı.Piyasa beklentilerini aşarak 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 225 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.İşsizlik maaşına başvuruların sayısı bir önceki hafta 219 bin olarak kaydedilmişti.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin artarak 211 bin 500'e çıktı.Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Ekim ile biten haftada 3 bin kişi artarak 1 milyon 368 bin seviyesine yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20221013/abdde-yillik-enflasyonda-beklentilerin-uzerinde-artis-1062270318.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/55/1041615525_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_9eb3dd4e0ab1a6c7ebc9b05a9849867e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, işsizlik, işsizlik maaşı, başvuru, artış, enflasyon
abd, işsizlik, işsizlik maaşı, başvuru, artış, enflasyon

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı

22:12 13.10.2022
© REUTERS / CARLO ALLEGRIABD'de koronavirüs
ABD'de koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
Abone olTelegram
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada 228 bine yükselerek beklentilerden fazla artış kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 228 bine çıktı.
Piyasa beklentilerini aşarak 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 225 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
İşsizlik maaşına başvuruların sayısı bir önceki hafta 219 bin olarak kaydedilmişti.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin artarak 211 bin 500'e çıktı.
Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Ekim ile biten haftada 3 bin kişi artarak 1 milyon 368 bin seviyesine yükseldi.
ABD- Market - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
EKONOMİ
ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı
15:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала