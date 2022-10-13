https://sputniknews.com.tr/20221013/abdde-issizlik-maasi-basvurulari-tahminleri-asti-1062283189.html

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada 228 bine yükselerek beklentilerden fazla artış kaydetti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

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2022-10-13T22:12+0300

ekonomi

abd

işsizlik

işsizlik maaşı

başvuru

artış

enflasyon

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 228 bine çıktı.Piyasa beklentilerini aşarak 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 225 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.İşsizlik maaşına başvuruların sayısı bir önceki hafta 219 bin olarak kaydedilmişti.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin artarak 211 bin 500'e çıktı.Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Ekim ile biten haftada 3 bin kişi artarak 1 milyon 368 bin seviyesine yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20221013/abdde-yillik-enflasyonda-beklentilerin-uzerinde-artis-1062270318.html

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abd, işsizlik, işsizlik maaşı, başvuru, artış, enflasyon