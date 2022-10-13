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ABD Hazine Bakanı Yellen'dan enflasyon açıklaması: Daha yapacak çok işimiz var
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan enflasyon açıklaması: Daha yapacak çok işimiz var
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede beklentileri aşan enflasyon verisinin 'daha yapacak çok işleri olduğunu' gösterdiğini ifade etti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T23:29+0300
2022-10-13T23:33+0300
janet yellen
abd
enflasyon
ekonomi
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ABD Hazine Bakanı Yellen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile yaptığı ikili görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu.Küresel ekonominin bir dizi acil makroekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Yellen, Avrupa'da olduğu gibi ABD'de de yüksek enflasyonu kontrol altına almak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.Yellen, "Bu sabahki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, bu cephede yapacak daha çok işimiz olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) fiyat istikrarını sağlama sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de tedarik zinciri zorluklarını ele alma ve sağlık hizmetleri gibi temel maliyetleri düşürme de dahil olmak üzere ailelerin maliyetlerini azaltmak için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu aktardı.Yellen, tedarik zinciri darboğazlarının hafifletilmesine ve iş gücü piyasası baskılarının yumuşatılmasına ilişkin olumlu göstergeler olsa da sürekli ilerleme görülmesi gerektiğini ve enflasyonu düşürmenin Biden'ın bir numaralı ekonomik önceliği olmaya devam ettiğini aktardı.ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aynı dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda '1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye' ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/biden-gelecek-hafta-benzin-fiyatlarinin-dusurulmesine-yonelik-yeni-duyurularim-olacak-1062283692.html
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janet yellen, abd, enflasyon
janet yellen, abd, enflasyon

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan enflasyon açıklaması: Daha yapacak çok işimiz var

23:29 13.10.2022 (güncellendi: 23:33 13.10.2022)
© REUTERS / Christopher Aluka BerryJanet Yellen
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© REUTERS / Christopher Aluka Berry
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede beklentileri aşan enflasyon verisinin 'daha yapacak çok işleri olduğunu' gösterdiğini ifade etti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile yaptığı ikili görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Küresel ekonominin bir dizi acil makroekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Yellen, Avrupa'da olduğu gibi ABD'de de yüksek enflasyonu kontrol altına almak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.
Yellen, "Bu sabahki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, bu cephede yapacak daha çok işimiz olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) fiyat istikrarını sağlama sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de tedarik zinciri zorluklarını ele alma ve sağlık hizmetleri gibi temel maliyetleri düşürme de dahil olmak üzere ailelerin maliyetlerini azaltmak için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu aktardı.
Yellen, tedarik zinciri darboğazlarının hafifletilmesine ve iş gücü piyasası baskılarının yumuşatılmasına ilişkin olumlu göstergeler olsa da sürekli ilerleme görülmesi gerektiğini ve enflasyonu düşürmenin Biden'ın bir numaralı ekonomik önceliği olmaya devam ettiğini aktardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aynı dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda '1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye' ulaştı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
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