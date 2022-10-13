https://sputniknews.com.tr/20221013/ab-komisyonu-turkiyenin-rusyaya-karsi-yaptirimlara-katilmamasindan-endise-duyuyor-1062277148.html

AB Komisyonu, Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından endişe duyuyor

AB Komisyonu, Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından endişe duyuyor

AB Komisyonu, AB-Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaşımı söz konusu olduğu için Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T18:43+0300

2022-10-13T18:43+0300

2022-10-13T18:43+0300

ukrayna krizi

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rusya

yaptırım

türkiye

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Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan açıklamaya göre AB Komisyonu, AB-Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaştığı için Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından endişe duyuyor.Açıklamada, “Türkiye'nin Rusya'ya karşı devam eden kısıtlayıcı tedbirlere katılmama politikası, çift kullanımlı mallar da dahil olmak üzere AB-Türkiye Gümrük Birliği içinde serbest mal dolaşımı söz konusu olduğu için endişeleri arttırıyor” ifadelerine yer verildi.Türkiye'nin ‘göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, gıda güvenliği ve ulaşım gibi kritik ortak çıkar alanlarında Avrupa Birliği için kilit ortak olmaya devam ettiğine’ dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:“Türkiye, Rusya ile ticari ve mali ilişkilerini genişletmeye karar vermesine rağmen Rusya ile Ukrayna arasındaki diyaloğu kolaylaştırdı ve tahıl ihraç anlaşmasında kilit rol oynadı."

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