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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/ab-komisyonu-turkiyenin-rusyaya-karsi-yaptirimlara-katilmamasindan-endise-duyuyor-1062277148.html
AB Komisyonu, Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından endişe duyuyor
AB Komisyonu, Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından endişe duyuyor
AB Komisyonu, AB-Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaşımı söz konusu olduğu için Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T18:43+0300
2022-10-13T18:43+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
rusya
yaptırım
türkiye
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Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan açıklamaya göre AB Komisyonu, AB-Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaştığı için Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından endişe duyuyor.Açıklamada, “Türkiye'nin Rusya'ya karşı devam eden kısıtlayıcı tedbirlere katılmama politikası, çift kullanımlı mallar da dahil olmak üzere AB-Türkiye Gümrük Birliği içinde serbest mal dolaşımı söz konusu olduğu için endişeleri arttırıyor” ifadelerine yer verildi.Türkiye'nin ‘göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, gıda güvenliği ve ulaşım gibi kritik ortak çıkar alanlarında Avrupa Birliği için kilit ortak olmaya devam ettiğine’ dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:“Türkiye, Rusya ile ticari ve mali ilişkilerini genişletmeye karar vermesine rağmen Rusya ile Ukrayna arasındaki diyaloğu kolaylaştırdı ve tahıl ihraç anlaşmasında kilit rol oynadı."
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avrupa birliği, ukrayna, rusya, yaptırım, türkiye
avrupa birliği, ukrayna, rusya, yaptırım, türkiye

AB Komisyonu, Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından endişe duyuyor

18:43 13.10.2022
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
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AB Komisyonu, AB-Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaşımı söz konusu olduğu için Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.
Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan açıklamaya göre AB Komisyonu, AB-Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaştığı için Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasından endişe duyuyor.
Açıklamada, “Türkiye'nin Rusya'ya karşı devam eden kısıtlayıcı tedbirlere katılmama politikası, çift kullanımlı mallar da dahil olmak üzere AB-Türkiye Gümrük Birliği içinde serbest mal dolaşımı söz konusu olduğu için endişeleri arttırıyor” ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ‘göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, gıda güvenliği ve ulaşım gibi kritik ortak çıkar alanlarında Avrupa Birliği için kilit ortak olmaya devam ettiğine’ dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Türkiye, Rusya ile ticari ve mali ilişkilerini genişletmeye karar vermesine rağmen Rusya ile Ukrayna arasındaki diyaloğu kolaylaştırdı ve tahıl ihraç anlaşmasında kilit rol oynadı."
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