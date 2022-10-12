https://sputniknews.com.tr/20221012/zaharova-ukraynaya-silah-tedarik-eden-abdnin-baris-aciklamalari-ig-nobel-odulu-hak-ediyor-1062237950.html
Zaharova: Ukrayna’ya silah tedarik eden ABD'nin barış açıklamaları Ig Nobel Ödülü hak ediyor
Zaharova: Ukrayna’ya silah tedarik eden ABD'nin barış açıklamaları Ig Nobel Ödülü hak ediyor
ABD’nin Ukrayna ile ilgili politikasını 'Kurt ve Yedi Keçi Yavrusu' masalındaki kurdun yaptıklarına benzeten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T17:45+0300
2022-10-12T17:45+0300
2022-10-12T17:45+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
abd
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby’nin ABD’nin Rusya ile çatışmaya girme ve Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığı yönündeki açıklamalarını Radyo Sputnik’e değerlendiren Zaharova, Ukrayna’ya silah tedarik eden ABD'nin barış açıklamalarının Ig Nobel Ödülü hak ettiğini söyledi.Zaharova, “Hatırlıyor musunuz: “Sevgili çocuklar, anneniz geldi, hepinize ormandan bir şeyler getirdi”, kapıyı açın beni içeriye bırakın. Bu, hem kendi elleriyle Ukrayna'da anayasaya aykırı olarak iki darbe gerçekleştiren, hem oraya silah tedarik eden ve Kiev rejimine teknik, askeri-teknik destek ve yardımların tamamının ödemesini yapan, aynı zamanda barış açıklamasında bulunan ‘barışsever’ ABD'nin hikayesiyle aynı şey” diye konuştu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada ABD’nin Rusya ile çatışmaya girme ve Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını teyit etmişti.
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mariya zaharova, abd
Zaharova: Ukrayna’ya silah tedarik eden ABD'nin barış açıklamaları Ig Nobel Ödülü hak ediyor
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ABD’nin Ukrayna ile ilgili politikasını 'Kurt ve Yedi Keçi Yavrusu' masalındaki kurdun yaptıklarına benzeten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’ya silah tedarik eden ABD'nin aynı zamanda barış açıklamalarında bulunmasını (Nobel'in parodisi olan 'saçma olduğu düşünülen' çalışmalara verilen) Ig Nobel Ödülü’ne layık olduğunu belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby’nin ABD’nin Rusya ile çatışmaya girme ve Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığı yönündeki açıklamalarını Radyo Sputnik’e değerlendiren Zaharova, Ukrayna’ya silah tedarik eden ABD'nin barış açıklamalarının Ig Nobel Ödülü hak ettiğini söyledi.
Zaharova, “Hatırlıyor musunuz: “Sevgili çocuklar, anneniz geldi, hepinize ormandan bir şeyler getirdi”, kapıyı açın beni içeriye bırakın. Bu, hem kendi elleriyle Ukrayna'da anayasaya aykırı olarak iki darbe gerçekleştiren, hem oraya silah tedarik eden ve Kiev rejimine teknik, askeri-teknik destek ve yardımların tamamının ödemesini yapan, aynı zamanda barış açıklamasında bulunan ‘barışsever’ ABD'nin hikayesiyle aynı şey” diye konuştu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada ABD’nin Rusya ile çatışmaya girme ve Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını teyit etmişti.