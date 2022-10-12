https://sputniknews.com.tr/20221012/yol-kenarinda-bulunan-kadinin-fare-zehiri-ile-olduruldugu-anlasildi-afgan-uyruklu-kisi-gozaltinda-1062230297.html
Yol kenarında bulunan kadının fare zehiri ile öldürüldüğü anlaşıldı: Afgan uyruklu kişi gözaltında
Yol kenarında bulunan kadının fare zehiri ile öldürüldüğü anlaşıldı: Afgan uyruklu kişi gözaltında
Denizli'de bir adam, tartıştığı kız arkadaşını fare zehriyle öldürdü. Katil zanlısının kadını evde öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sardığı ardından el... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T14:57+0300
2022-10-12T14:57+0300
2022-10-12T14:57+0300
yaşam
denizli
kadın cinayeti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı ölü bulunan kadının Afganistan uyruklu olduğu ortaya çıktı. AA'da yer alan habere göre, yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadın cesedi bulunmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alındı. Araştırma sonucu ölen kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noorı (30) olduğu belirlendi.Polis, hayatını kaybeden kadının, İstiklal Mahallesi'nde aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı Afganistanlı Sabour Sakhızadeh'i (21) gözaltına aldı.Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.Öte yandan, ön otopside yapılan incelemede, Nadia Noorı'nin ellerinin bant, ayaklarının ise plastik kelepçeyle bağlandığı ve fare zehri içirilerek öldürüldüğü belirtildi.Ayrıca şüphelinin, İstiklal Mahallesi 1160 Sokak'ta yaşayan arkadaşını evde öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sardığı ardından el arabasıyla taşıyıp yol kenarına attığı öğrenildi.
denizli
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denizli, kadın cinayeti
Yol kenarında bulunan kadının fare zehiri ile öldürüldüğü anlaşıldı: Afgan uyruklu kişi gözaltında
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Denizli'de bir adam, tartıştığı kız arkadaşını fare zehriyle öldürdü. Katil zanlısının kadını evde öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sardığı ardından el arabasıyla taşıyıp yol kenarına attığı öğrenildi. Katil zanlısı Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı ölü bulunan kadının Afganistan uyruklu olduğu ortaya çıktı.
AA'da yer alan habere göre, yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadın cesedi bulunmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alındı. Araştırma sonucu ölen kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noorı (30) olduğu belirlendi.
Polis, hayatını kaybeden kadının, İstiklal Mahallesi'nde aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı Afganistanlı Sabour Sakhızadeh'i (21) gözaltına aldı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, ön otopside yapılan incelemede, Nadia Noorı'nin ellerinin bant, ayaklarının ise plastik kelepçeyle bağlandığı ve fare zehri içirilerek öldürüldüğü belirtildi.
Ayrıca şüphelinin, İstiklal Mahallesi 1160 Sokak'ta yaşayan arkadaşını evde öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sardığı ardından el arabasıyla taşıyıp yol kenarına attığı öğrenildi.