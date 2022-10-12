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https://sputniknews.com.tr/20221012/umit-ozdag-celebiyi-3-kez-davet-ettim-kabul-de-etti-ama-zafer-partisi-arkadasa-agir-geldi-1062227341.html
Ümit Özdağ: Çelebi'yi 3 kez davet ettim kabul de etti ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi
Ümit Özdağ: Çelebi'yi 3 kez davet ettim kabul de etti ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye 3 defa davette bulunduğunu Çelebi'nin de teklifi kabul ettiğini söyledi. Özdağ, "Ama... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T13:44+0300
2022-10-12T13:44+0300
politika
ümit özdağ
mehmet ali çelebi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti'ye geçen emekli asker Mehmet Ali Çelebi'ye 3 defa teklif götürdüklerini söyleyerek, "Ben Zafer Partisi’ne davet etmiştim. O da kabul etmişti. Mayıs ayında geleceğini söylemişti" dedi.Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında konuştu.Özdağ, "Hem Atatürk’ün askeri hem de Erdoğan’ın milletvekili olunmaz. Erdoğan’ın en büyük siyasal rakibi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Erdoğan 20 yıldan bu yana Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyetin temellerini adım adım yıkmıştır. Bu yıkış sürecinde FETÖ adlı casusluk ve terör örgütüyle iş birliği yapmıştır. Bu yıkım sürecinde PKK’yla İmralı’da anayasa yazmıştır ve 15 Temmuz sonrasında da FETÖ’yle sonlandırdığı ilişkinin yerine devleti diğer tarikat ve cemaatlerin eline teslim etmiştir. 4 bin senelik Türk tarihinde ilk defa devlet bir cemaatler ve tarikatlar federasyonu haline gelmiştir. Erdoğan hala Atatürk’ün kalan mirasıyla da mücadeleye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.Çelebi’nin askerlik unvanını kaybettiğini de söyleyen Özdağ, "Şimdi bir eski asker, emekli üsteğmen (Mehmet Ali Çelebi) ama bence artık o niteliğini de yitirmiştir. Her üniforma giyen asker kabul etmemek lazım. Asker olmak için Atatürk’ün askeri olmak lazım" şeklinde konuştu.'Zafer Partisi'ne katılmayı kabul etmişti'Çelebi ile daha önce 3 kez görüştüklerini ve Zafer Partisi’ne katılmayı kabul ettiğini vurgulayan Özdağ şunları söyledi:"Kamuoyuna ilk kez açıklıyorum. Memleket Partisi’nden ayrıldıktan sonra kendisiyle 3 defa Anadolu Kulübü’nde sohbet ettik. Ben Zafer Partisi’ne davet etmiştim. O da kabul etmişti. Mayıs ayında geleceğini söylemişti. Ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi. Burada Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği mücadelesi veriliyor. Burada Türkiye’nin örtülü istilasına karşı Sakarya’da mücadele eden Türk ordusu gibi tek direniş hattı oluşturmuş bir parti var. Öbür tarafta da iktidar çemberi üzerinden tekrar TBMM’ye girme kolaylıkları var" dedi.
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ümit özdağ, mehmet ali çelebi
ümit özdağ, mehmet ali çelebi

Ümit Özdağ: Çelebi'yi 3 kez davet ettim kabul de etti ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi

13:44 12.10.2022
© Fotoğraf : Zafer PartisiZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Fotoğraf : Zafer Partisi
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye 3 defa davette bulunduğunu Çelebi'nin de teklifi kabul ettiğini söyledi. Özdağ, "Ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi" diye konuştu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti'ye geçen emekli asker Mehmet Ali Çelebi'ye 3 defa teklif götürdüklerini söyleyerek, "Ben Zafer Partisi’ne davet etmiştim. O da kabul etmişti. Mayıs ayında geleceğini söylemişti" dedi.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında konuştu.
Özdağ, "Hem Atatürk’ün askeri hem de Erdoğan’ın milletvekili olunmaz. Erdoğan’ın en büyük siyasal rakibi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Erdoğan 20 yıldan bu yana Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyetin temellerini adım adım yıkmıştır. Bu yıkış sürecinde FETÖ adlı casusluk ve terör örgütüyle iş birliği yapmıştır. Bu yıkım sürecinde PKK’yla İmralı’da anayasa yazmıştır ve 15 Temmuz sonrasında da FETÖ’yle sonlandırdığı ilişkinin yerine devleti diğer tarikat ve cemaatlerin eline teslim etmiştir. 4 bin senelik Türk tarihinde ilk defa devlet bir cemaatler ve tarikatlar federasyonu haline gelmiştir. Erdoğan hala Atatürk’ün kalan mirasıyla da mücadeleye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Çelebi’nin askerlik unvanını kaybettiğini de söyleyen Özdağ, "Şimdi bir eski asker, emekli üsteğmen (Mehmet Ali Çelebi) ama bence artık o niteliğini de yitirmiştir. Her üniforma giyen asker kabul etmemek lazım. Asker olmak için Atatürk’ün askeri olmak lazım" şeklinde konuştu.

'Zafer Partisi'ne katılmayı kabul etmişti'

Çelebi ile daha önce 3 kez görüştüklerini ve Zafer Partisi’ne katılmayı kabul ettiğini vurgulayan Özdağ şunları söyledi:
"Kamuoyuna ilk kez açıklıyorum. Memleket Partisi’nden ayrıldıktan sonra kendisiyle 3 defa Anadolu Kulübü’nde sohbet ettik. Ben Zafer Partisi’ne davet etmiştim. O da kabul etmişti. Mayıs ayında geleceğini söylemişti. Ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi. Burada Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği mücadelesi veriliyor. Burada Türkiye’nin örtülü istilasına karşı Sakarya’da mücadele eden Türk ordusu gibi tek direniş hattı oluşturmuş bir parti var. Öbür tarafta da iktidar çemberi üzerinden tekrar TBMM’ye girme kolaylıkları var" dedi.
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