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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı: Kırmızı ete zam görünmüyor
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı: Kırmızı ete zam görünmüyor
Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Yardımcı, ete zam iddialarıyla ilgili konuştu. Yardımcı, "Yakın... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T12:19+0300
2022-10-12T12:29+0300
ekonomi
türkiye
kasap
kırmızı et
gıda fiyatları
fahiş fiyat
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Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 'et ve süt ürünlerine yüzde 35’e yakın zam geleceği' iddialarını yanıtladı.Yardımcı, açıklamaların spekülatörlük olduğunu belirterek şunları söyledi:'Yemde ve sütte destek gerekiyor'Geçen sene 110 TL olan bir çuval yemin, bugün 350-400 TL’ye dayandığını hatırlatan Yardımcı, "Biz besiciliğimizi kurtarmak istiyorsak, üreticilerimize destek olmamız gerekir. Yemde, sütte, diğer konularda destek verirsek Türkiye’de hayvancılık bitmez. Spekülatörlüğe gerek yok. Türkiye’de güzel bir hayvancılık vardır ama destek lazım. Süt bugün 10 TL bile olsa ucuz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221011/sut-ureticisi-litre-basina-9-tl-kazanacak-1062191118.html
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türkiye, kasap, kırmızı et, gıda fiyatları, fahiş fiyat
türkiye, kasap, kırmızı et, gıda fiyatları, fahiş fiyat

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı: Kırmızı ete zam görünmüyor

12:19 12.10.2022 (güncellendi: 12:29 12.10.2022)
© Fotoğraf : DHAKasap, kırmızı et
Kasap, kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Fotoğraf : DHA
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Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Yardımcı, ete zam iddialarıyla ilgili konuştu. Yardımcı, "Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor. Geçen seneki etin kilosu ile şu anda sattığımızın etin arasında yüzde 30 zam oranı var" dedi.
Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 'et ve süt ürünlerine yüzde 35’e yakın zam geleceği' iddialarını yanıtladı.
Yardımcı, açıklamaların spekülatörlük olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor. Geçen seneki etin kilosu ile şu anda sattığımızın etin arasında yüzde 30 zam oranı var. Her gıda maddesine 3-4 katı zam gelirken, baktığımız zaman şu an en ucuzu ettir. Pandemiden beri ete yüzde 30 zam geldi. Bu çok büyük bir zam değil çünkü yeme yüzde 300 zam gelmiş. Üretici kar mı ediyor hayır. Verilen destek büyük yetiştiricilere değil, 3-5- 10 hayvanı olana da destek verilmelidir. 50-100 hayvanı olan da zaten para var. Girdilerimiz düşerse vatandaşımız daha ucuza et yiyebilir. Geçen sene 120-130 TL kıyma satıyorduk bu sene ise 150-160 TL arasında satıyoruz. Kuşbaşıyı da 10 TL fazlaya veriyoruz. Kuzu but 130 TL, kuzu kol 120 TL, kıyma 150-160 TL. 30 TL’lik bir artış olmuş.”

'Yemde ve sütte destek gerekiyor'

Geçen sene 110 TL olan bir çuval yemin, bugün 350-400 TL’ye dayandığını hatırlatan Yardımcı, "Biz besiciliğimizi kurtarmak istiyorsak, üreticilerimize destek olmamız gerekir. Yemde, sütte, diğer konularda destek verirsek Türkiye’de hayvancılık bitmez. Spekülatörlüğe gerek yok. Türkiye’de güzel bir hayvancılık vardır ama destek lazım. Süt bugün 10 TL bile olsa ucuz” diye konuştu.
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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