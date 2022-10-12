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Togg, Trugo ile ilk şarj cihazı kurulumunu Bolu'da yaptı
Togg, Trugo ile ilk şarj cihazı kurulumunu Bolu'da yaptı
İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’da dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihaz kuran Trugo, 12 soketle tüm elektrikli araç... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T10:57+0300
2022-10-12T10:57+0300
türkiye
togg
yerli otomobil
elektrikli otomobil
şarj
bolu
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Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ilk şarj cihazlarının kurulumunu yaptı.Trugo markasıyla sektöre giren Togg, Bolu'da bulunan HighWay Dinlenme Tesisi’nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Trugo, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’da, 12 soketle hizmet verecek.Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, ilk şarj cihazlarını kurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Hedefimize giden yolda geri sayım başlarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak hızlı şarj cihazlarımızı da kurmaya başladık. İlk kurulum için önemli bir geçiş noktası olan ve pek çok şehirden ziyaretçi ağırlayan Bolu’yu tercih ettik. 180 kW ve 300 kW cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağız. Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak konusunda kararlıyız. Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcıların şarj kaygısı yaşamayacağı düzeyde şarj istasyon ağımızı oluşturmuş olacağız. Bu öncü pozisyonumuzu ilerleyen yıllarda yapacağımız yatırımlarla da sürdüreceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221011/sanayi-ve-teknoloji-bakani-varanktan-togg-aciklamasi-rakiplerine-gore-cok-ucuz-olacak-1062184058.html
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togg, yerli otomobil, elektrikli otomobil, şarj, bolu
togg, yerli otomobil, elektrikli otomobil, şarj, bolu

Togg, Trugo ile ilk şarj cihazı kurulumunu Bolu'da yaptı

10:57 12.10.2022
© AA / ToggTürkiye'de kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, Trugo markasıyla ilk cihazlarını Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu.
Türkiye'de kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, Trugo markasıyla ilk cihazlarını Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA / Togg
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İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’da dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihaz kuran Trugo, 12 soketle tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ilk şarj cihazlarının kurulumunu yaptı.
Trugo markasıyla sektöre giren Togg, Bolu'da bulunan HighWay Dinlenme Tesisi’nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Trugo, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’da, 12 soketle hizmet verecek.

Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.
Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, ilk şarj cihazlarını kurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Hedefimize giden yolda geri sayım başlarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak hızlı şarj cihazlarımızı da kurmaya başladık. İlk kurulum için önemli bir geçiş noktası olan ve pek çok şehirden ziyaretçi ağırlayan Bolu’yu tercih ettik. 180 kW ve 300 kW cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağız. Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak konusunda kararlıyız. Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcıların şarj kaygısı yaşamayacağı düzeyde şarj istasyon ağımızı oluşturmuş olacağız. Bu öncü pozisyonumuzu ilerleyen yıllarda yapacağımız yatırımlarla da sürdüreceğiz" dedi.
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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