https://sputniknews.com.tr/20221012/tbmm-baskani-sentop-basortusu-takma-veya-takmama-anayasa-otesi-bir-haktir-1062212197.html

TBMM Başkanı Şentop: Başörtüsü takma veya takmama anayasa ötesi bir haktır

TBMM Başkanı Şentop: Başörtüsü takma veya takmama anayasa ötesi bir haktır

TBMM Başkanı Şentop "Kız çocuklarının, kadınların başörtü takması veya başörtüyü takmaması anayasadan veya kanundan kaynaklanan bir hak değildir. Bu gayet... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T01:44+0300

2022-10-12T01:44+0300

2022-10-12T01:52+0300

türkiye

mustafa şentop

tbmm

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesinin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin 15 yıl önce kurulan genç üniversiteler arasında yer aldığını belirti.Türkiye'de toplam 209 üniversite olduğunu anımsatan Şentop, "Bunlardan 131'i kamu üniversitesi geri kalan 78'i ise vakıf üniversitesi. Sanıyorum bunlardan 4 tanesi fakülte olmayan meslek yüksekokullarından oluşan üniversiteler. Türkiye'de bu 20 yıl içinde üniversite sayımız bu noktaya geldi ve her ilimizde bir üniversite bulunuyor" diye konuştu.Günümüzde üniversitelerin hem fiziki mekanlar hem de akademisyenlerin çalışmalarına destek verilmesi açısından çok iyi bir noktada olduklarını ifade eden Şentop, "Devletimiz fizik mekanlarıyla öğrenci sayısıyla akademisyen destekleriyle ve akademik çalışmalara verdiği desteklerle üzerine düşen vazifeyi yapmış durumdadır, yapmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.Üniversitelerden büyük beklenti içinde olduklarını vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:'Başörtü meselesi tartışmaları yeniden gündeme geldi'Şentop, üniversitelerin bundan 10-15 sene önce toplumdan, siyasetten ve devletten uzak kendi içinde kapalı gündemlerle çalışan kurumlar olduğunu söyledi. Üniversitelerin gündemlerinden birisinin de üniversitelere başörtülü öğrenci sokmamak olduğunu hatırlatan Şentop, şunları dile getirdi:Bugün başörtüsüyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:'Bunu bir kanun bağlamında ele almak yanlıştır'Başörtüsü sorununun, toplumsal mutabakatla çözülmüş olmasının çok önemli olduğunun altını çizen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyadaki gelişmelere de dikkati çeken Şentop, "Türkiye bugün iyi bir noktadadır. Geçen hafta Malezya ve Endonezya'daydım. Endonezya'da G20 ülkelerinin parlamento başkanları toplantısı vardı. Orada Türkiye'nin rolü, etkisiyle ilgili çok güzel şeyler duyduk, dinledik. Bilhassa Rusya-Ukrayna Savaşı anlamında savaşın sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin teşebbüsleri, tahıl koridoru açılması, iki ülkenin önem vermiş olduğu esir mübadelesiyle ilgili konularda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin almış olduğu inisiyatifler istisnanız bütün ülkeler hepsi hem takdirlerini hem teşekkürlerini ifade ettiler" dedi.'Yüzde 50 demek milletin değerlerine saygı demektir'Dünyanın içinden geçtiği dönemde Türkiye'nin güçlü, kararlı hareket kabiliyeti kolay olan bir imkana kavuşmasının önemli olduğunu ifade eden Şentop, "Hükümet sistemi değişikliği bunu sağladı. Şu anda özellikle İtalya'da mesela temel tartışmalardan biri de budur. Hükümet sistemi değişikliği, başkanlık sistemi talepleri var. Çünkü bilhassa koalisyonlarla hükümet kuramama, kurulan hükümetleri devam ettirememe sıkıntısıyla karşı karşıya olan ülkelerin başında İtalya geliyor" diye konuştu.Başkanlık sistemi olmasa bugün Türkiye'de birçok siyasi görüşten kişinin kucaklayıcı, toplumun bütününe hitap eden yaklaşımlar, üsluplar benimsemesini beklemenin yanlış olacağını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:Akademik yıl açılışına, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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