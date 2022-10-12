https://sputniknews.com.tr/20221012/taraftar-otobusune-ates-acan-supheli-tutuklandi-1062211746.html

Taraftar otobüsüne ateş açan şüpheli tutuklandı

Taraftar otobüsüne ateş açan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasında oynanan maç sonrasında çıkan olaylarda Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

taraftar

istanbul

saldırı

bilecik

bayburt

tutuklama

otobüs

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İstanbul'da, Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasındaki maç sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylarda silah kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. grup müsabakasında 9 Ekim'de yapılan maçın ardından silah kullandığı için gözaltına alınarak "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A'nın tutuklanmasına karar verildi.Ne olmuştu?İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BAL 11'inci grup müsabakasında 9 Ekim'de Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasında Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan futbol müsabakasında, dağılan taraftarlar arasında kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine intikal etmişti.Kavgaya ilişkin Y.B, E.Ç. ve B.T. 'spor alanlarında taşkınlık yapmak' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından gözaltına alınmış, stat girişindeki döner kavşakta silahla ateş açan şüpheli S.A. da yakalanmıştı.Y.B., E.Ç. ve B.T. hakkında 'spor alanlarında taşkınlık yapmak' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından adli işlem yapılırken spor müsabakalarından süresiz men edilen şüpheli S.A. ise 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet'ten adliyeye sevk edilmişti.

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taraftar, istanbul, saldırı, bilecik, bayburt, tutuklama, otobüs