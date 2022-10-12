https://sputniknews.com.tr/20221012/rus-uzman-putin-ve-erdoganin-astanadaki-gorusmesi-cok-dostane-bir-atmosferde-gerceklesecek-1062239301.html

Rus uzman: Putin ve Erdoğan'ın Astana'daki görüşmesi çok dostane bir atmosferde gerçekleşecek

Rus uzman: Putin ve Erdoğan'ın Astana'daki görüşmesi çok dostane bir atmosferde gerçekleşecek

Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Astana’da yapması beklenen görüşme hakkında değerlendirmelerde bulunan Rus uzman Markov, toplantının çok... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T18:56+0300

2022-10-12T18:56+0300

2022-10-12T18:56+0300

görüş

astana

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

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Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yarın bir araya gelmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı görüşme ile ilgili öngörülerini Sputnik muhabiri ile paylaştı.Markov, “Putin ve Erdoğan’ın Astana'da yapacağı görüşmenin olası konularına ilişkin şunlar söylenebilir. Her şeyden önce toplantı çok dostane ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşecek. Erdoğan'ın bu toplantı ile ilgili hazırlık sürecinde tüm ülkelerin Rusya'ya saygı duyması, Rusya'nın çıkarlarının göz ardı edilmemesi ve Ukrayna'nın Rusya ile barışı kabul etmesi gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulunması Moskova'da gözden kaçmadı” diye konuştu.İki liderin Ukrayna çözümü bağlamında Türkiye’nin arabuluculuğunu görüşmesinin beklendiğine dikkat çeken Markov, şöyle konuştu:İki liderin ayrıca ‘tahıl anlaşmasının’ uygulanmasına ilişkin konuları da ele alacaklarına dikkat çeken Markov, “Onlar daha önce bu ‘anlaşmanın’ kasım ortasında sona ereceği ve tahılın çoğunun fakir ülkelere değil zengin ülkelere gittiğinin ortaya çıkması halinde askıya alınabileceği şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bu nedenle iki lider büyük bir ihtimalle bu sürecin nasıl ilerlediğini kontrol edecek. Belki de bir kez daha bu bağlamda Batılı ülkelere yönelik sert açıklamalarda bulunabilecek” vurgusunu yaptı.

astana

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2022

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astana, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi