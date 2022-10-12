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https://sputniknews.com.tr/20221012/putin-birlesik-arap-emirlikleri-lideri-al-nahyana-usudugu-icin-kendi-montunu-verdi-1062227138.html
Putin, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi
Putin, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T13:39+0300
2022-10-12T13:39+0300
dünya
rusya
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
vladimir putin
muhammed bin zayed al nahyan
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Rossiya-1 devlet kanalında 'Moskova.Kremlin.Putin' programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'ta dünkü görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir." dedi.Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20220514/baenin-yeni-devlet-baskani-seyh-muhammed-bin-zayid-al-nahyan-oldu-1056366134.html
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rusya, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan
rusya, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan

Putin, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi

13:39 12.10.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği görüntülendi.
Rossiya-1 devlet kanalında 'Moskova.Kremlin.Putin' programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'ta dünkü görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir." dedi.
Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.
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