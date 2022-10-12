https://sputniknews.com.tr/20221012/putin-birlesik-arap-emirlikleri-lideri-al-nahyana-usudugu-icin-kendi-montunu-verdi-1062227138.html

Putin, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi

Putin, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T13:39+0300

2022-10-12T13:39+0300

2022-10-12T13:39+0300

dünya

rusya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

vladimir putin

muhammed bin zayed al nahyan

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Rossiya-1 devlet kanalında 'Moskova.Kremlin.Putin' programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'ta dünkü görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir." dedi.Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

https://sputniknews.com.tr/20220514/baenin-yeni-devlet-baskani-seyh-muhammed-bin-zayid-al-nahyan-oldu-1056366134.html

rusya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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rusya, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan