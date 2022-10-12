https://sputniknews.com.tr/20221012/piyasaya-surulmek-uzere-olan-5-ton-sahte-alkol-ele-gecirildi-1062232123.html
Piyasaya sürülmek üzere olan 5 ton sahte alkol ele geçirildi
Piyasaya sürülmek üzere olan 5 ton sahte alkol ele geçirildi
Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton sahte alkol ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T15:33+0300
2022-10-12T15:33+0300
2022-10-12T15:33+0300
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Niksar ilçesinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 5 bin 35 kilo fermente halde alkol, 210 litre kaçak alkol, 3 alkol damıtma makinesi, 2 ocak, 2 kazan ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/hatayda-sahte-icki-zehirlenmesi-tedaviye-alinan-12-kisiden-3u-hayatini-kaybetti-1060874379.html
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türkiye, tokat, sahte içki
türkiye, tokat, sahte içki
Piyasaya sürülmek üzere olan 5 ton sahte alkol ele geçirildi
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Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton sahte alkol ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Niksar ilçesinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 bin 35 kilo fermente halde alkol, 210 litre kaçak alkol, 3 alkol damıtma makinesi, 2 ocak, 2 kazan ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.