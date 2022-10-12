https://sputniknews.com.tr/20221012/piyasaya-surulmek-uzere-olan-5-ton-sahte-alkol-ele-gecirildi-1062232123.html

Piyasaya sürülmek üzere olan 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Piyasaya sürülmek üzere olan 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton sahte alkol ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

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sahte içki

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Niksar ilçesinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 5 bin 35 kilo fermente halde alkol, 210 litre kaçak alkol, 3 alkol damıtma makinesi, 2 ocak, 2 kazan ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220906/hatayda-sahte-icki-zehirlenmesi-tedaviye-alinan-12-kisiden-3u-hayatini-kaybetti-1060874379.html

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