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Parfüm sektörüne giren Elon Musk 'Yanık Saç' kokusunu satışa çıkardı
Parfüm sektörüne giren Elon Musk 'Yanık Saç' kokusunu satışa çıkardı
Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, teknoloji ve uzay girişimlerinin ardından şimdi de parfüm sektörüne adım atıyor. Sosyal medyadaki biyografisini 'parfüm... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T14:46+0300
2022-10-12T14:46+0300
yaşam
elon musk
parfüm
koku
yanık
saç
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Tesla CEO'su Elon Musk, 'Boring Company' (Sıkıcı Şirket) isimli firması üzerinden yeni bir parfüm piyasaya çıkardı. Parfümün tanıtımını Twitter hesabı üzerinden yapan Musk, üzerinde 'Yanık Saç' yazılı şişenin fotoğrafını paylaştı.Boring Company internet sitesinde 100 dolara satılan parfüm, 'aykırı tutkunun esansı' sloganıyla tanıtılsa da Musk parfümü 'dünyanın en iyi kokusu' olarak lanse ediyor.“Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” diyen Musk, Twitter biyografisini de 'parfüm satıcısı' (Perfume Salesman) olarak güncelledi.Satış rakamlarını Twitter'dan paylaşan Musk, parfüm satış rakamlarının 10 bine ulaştığını açıkladı.
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elon musk, parfüm, koku, yanık, saç
elon musk, parfüm, koku, yanık, saç

Parfüm sektörüne giren Elon Musk 'Yanık Saç' kokusunu satışa çıkardı

14:46 12.10.2022
© REUTERS / Michele TantussiElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© REUTERS / Michele Tantussi
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Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, teknoloji ve uzay girişimlerinin ardından şimdi de parfüm sektörüne adım atıyor. Sosyal medyadaki biyografisini 'parfüm satıcısı' olarak değiştiren Musk'ın markasının adı ise 'Yanık Saç'.
Tesla CEO'su Elon Musk, 'Boring Company' (Sıkıcı Şirket) isimli firması üzerinden yeni bir parfüm piyasaya çıkardı.
Parfümün tanıtımını Twitter hesabı üzerinden yapan Musk, üzerinde 'Yanık Saç' yazılı şişenin fotoğrafını paylaştı.
Boring Company internet sitesinde 100 dolara satılan parfüm, 'aykırı tutkunun esansı' sloganıyla tanıtılsa da Musk parfümü 'dünyanın en iyi kokusu' olarak lanse ediyor.
“Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” diyen Musk, Twitter biyografisini de 'parfüm satıcısı' (Perfume Salesman) olarak güncelledi.
Satış rakamlarını Twitter'dan paylaşan Musk, parfüm satış rakamlarının 10 bine ulaştığını açıkladı.
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