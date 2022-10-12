https://sputniknews.com.tr/20221012/parfum-sektorune-giren-elon-musk-yanik-sac-kokusunu-satisa-cikardi-1062229467.html

Parfüm sektörüne giren Elon Musk 'Yanık Saç' kokusunu satışa çıkardı

Parfüm sektörüne giren Elon Musk 'Yanık Saç' kokusunu satışa çıkardı

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, teknoloji ve uzay girişimlerinin ardından şimdi de parfüm sektörüne adım atıyor. Sosyal medyadaki biyografisini 'parfüm... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T14:46+0300

2022-10-12T14:46+0300

2022-10-12T14:46+0300

yaşam

elon musk

parfüm

koku

yanık

saç

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Tesla CEO'su Elon Musk, 'Boring Company' (Sıkıcı Şirket) isimli firması üzerinden yeni bir parfüm piyasaya çıkardı. Parfümün tanıtımını Twitter hesabı üzerinden yapan Musk, üzerinde 'Yanık Saç' yazılı şişenin fotoğrafını paylaştı.Boring Company internet sitesinde 100 dolara satılan parfüm, 'aykırı tutkunun esansı' sloganıyla tanıtılsa da Musk parfümü 'dünyanın en iyi kokusu' olarak lanse ediyor.“Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” diyen Musk, Twitter biyografisini de 'parfüm satıcısı' (Perfume Salesman) olarak güncelledi.Satış rakamlarını Twitter'dan paylaşan Musk, parfüm satış rakamlarının 10 bine ulaştığını açıkladı.

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elon musk, parfüm, koku, yanık, saç