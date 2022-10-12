https://sputniknews.com.tr/20221012/okan-buruktan-icardi-karari-1062235395.html

Okan Buruk'tan Icardi kararı

Okan Buruk'tan Icardi kararı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 11 arayışını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Yukatel Kayserispor deplasmanında Mauro Icardi'ye kadroda yer... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T16:33+0300

2022-10-12T16:33+0300

2022-10-12T16:33+0300

spor

okan buruk

mauro icardi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062063468_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_7b5dfe4918aecb5677869ceeba1d7189.jpg

Ligde şu ana kadar hiçbir karşılaşmada as takımda yer almayan Arjantinli futbolcunun, Yukatel Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.TRTSpor'un aktardığı haberde, Icardi'nin antrenman performansından memnun olan teknik direktör Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu 11'de değerlendirecek.Sarı kırmızılılarda kanatlarda ise rotasyon yapılması gündemde.Yerli oyuncu sayısına göre sahaya çıkacak 11'e karar verecek olan Okan Buruk, bazı futbolcuları yedek kulübesine çekecek.Tecrübeli teknik adamın antrenmanlarda Rashica, Barış Alper ve Yusuf Demir'i kanatlarda denediği öğrenildi.Yerli oyuncu hakkını Kerem, Yunus ve Abdülkerim'den yana kullanan Galatasaray'da, sol bekte Kazımcan'ın oynaması durumunda yabancı futbolculardan biri 11'de yer alabilecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okan buruk, mauro icardi