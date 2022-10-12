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Okan Buruk'tan Icardi kararı
Okan Buruk'tan Icardi kararı
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 11 arayışını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Yukatel Kayserispor deplasmanında Mauro Icardi'ye kadroda yer... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T16:33+0300
2022-10-12T16:33+0300
spor
okan buruk
mauro icardi
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Ligde şu ana kadar hiçbir karşılaşmada as takımda yer almayan Arjantinli futbolcunun, Yukatel Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.TRTSpor'un aktardığı haberde, Icardi'nin antrenman performansından memnun olan teknik direktör Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu 11'de değerlendirecek.Sarı kırmızılılarda kanatlarda ise rotasyon yapılması gündemde.Yerli oyuncu sayısına göre sahaya çıkacak 11'e karar verecek olan Okan Buruk, bazı futbolcuları yedek kulübesine çekecek.Tecrübeli teknik adamın antrenmanlarda Rashica, Barış Alper ve Yusuf Demir'i kanatlarda denediği öğrenildi.Yerli oyuncu hakkını Kerem, Yunus ve Abdülkerim'den yana kullanan Galatasaray'da, sol bekte Kazımcan'ın oynaması durumunda yabancı futbolculardan biri 11'de yer alabilecek.
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okan buruk, mauro icardi
okan buruk, mauro icardi

Okan Buruk'tan Icardi kararı

16:33 12.10.2022
© GalatasarayIcardi
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Galatasaray
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 11 arayışını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Yukatel Kayserispor deplasmanında Mauro Icardi'ye kadroda yer vermeyi düşünüyor.
Ligde şu ana kadar hiçbir karşılaşmada as takımda yer almayan Arjantinli futbolcunun, Yukatel Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.
TRTSpor'un aktardığı haberde, Icardi'nin antrenman performansından memnun olan teknik direktör Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu 11'de değerlendirecek.
Sarı kırmızılılarda kanatlarda ise rotasyon yapılması gündemde.
Yerli oyuncu sayısına göre sahaya çıkacak 11'e karar verecek olan Okan Buruk, bazı futbolcuları yedek kulübesine çekecek.
Tecrübeli teknik adamın antrenmanlarda Rashica, Barış Alper ve Yusuf Demir'i kanatlarda denediği öğrenildi.
Yerli oyuncu hakkını Kerem, Yunus ve Abdülkerim'den yana kullanan Galatasaray'da, sol bekte Kazımcan'ın oynaması durumunda yabancı futbolculardan biri 11'de yer alabilecek.
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