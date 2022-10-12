https://sputniknews.com.tr/20221012/novak-petrol-ambargosuna-hazirlaniyoruz-1062239025.html

Novak: Petrol ambargosuna hazırlanıyoruz

Novak: Petrol ambargosuna hazırlanıyoruz

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa Birliği’nin Rus enerji kaynaklarına uygulayacağı ambargoya hazırlık yaptığını ve tüm kaynakları doğuya... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T18:27+0300

2022-10-12T18:27+0300

2022-10-12T18:27+0300

ekonomi

aleksandr novak

rusya

petrol

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Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına konuşan Novak, “Bugün enerji sektörümüz istikrarlı. Evet, kritik altyapı tesislerinde (Kuzey Akım) sabotaj nedeniyle doğalgazda sorun yaşanıyor. Petrolde aralıktan itibaren, petrol ürünlerinde de Şubat 2033’ten itibaren olacak duruma hazırlık yapıyoruz. Bunun için kaynaklarımızı doğuya yönlendirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin dünyadaki ana enerji ortaklarından biri olmaya devam edeceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.‘Drujba’ boru hattındaki sızıntının nedeni teknik arızaRusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Drujba boru hattındaki sızıntıyla ilgili soruyu cevaplayan Novak, “Anladığım kadarıyla orada bir teknik arıza oldu, ama galiba artık onarıldı” diye konuştu.Novak, arızanın sabotaj sonucu meydana gelme ihtimaliyle ilgili soru üzerine, “Uzmanların bu olaya bakması, incelemesi ve raporlarını vermesi lazım” dedi.

rusya

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aleksandr novak, rusya, petrol