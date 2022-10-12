https://sputniknews.com.tr/20221012/motoruyla-trafige-kapali-alana-girip-poz-verdi-ceza-yedi-1062220137.html

Motoruyla trafiğe kapalı alanda poz verdi, ceza yedi

Motoruyla trafiğe kapalı alanda poz verdi, ceza yedi

Trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan bir motokurye Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

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2022-10-12T11:55+0300

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türkiye

moto kurye

para cezası

trafik

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Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ilçe Efeler başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Trafiğe kapalı olan bölgelerde de artan motosiklet kullanımı ile ilgili harekete geçen ekipler, Efeler ilçesinde Sevgi Yolu olarak bilinen Kazım Karabekir Caddesi üzerinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.Ekiplerin denetimleri sırasında trafiğe kapalı alanda motosikleti ile seyir halinde olan ve bölgede görevini yapan basın mensuplarına poz veren motokurye olarak çalışan E.Ş. polis ekiplerine takıldı.Trafik polisleri tarafından durdurulan motokuryeye trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Kendisine motosiklet kullanırken uyması gereken trafik kuralları hatırlatılan motokurye, bundan sonra daha dikkatli olacağını söyleyerek uygulanan ceza sonrası bölgeden uzaklaştı.

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moto kurye, para cezası, trafik