Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’de
© AAHulusi Akar
© AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti.
Milli Savunma Bakanı Akar, 12 Ekim Çarşamba günü Brüksel’de başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gece saatlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti.
Toplantı kapsamında yapılacak oturumlara katılacak olan Bakan Akar, iki gün süresince çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Bakan Akar ile bir araya gelmesi planlanan isimlerin arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bulunuyor.
Toplantı kapsamında yapılacak oturumlara katılacak olan Bakan Akar, iki gün süresince çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Bakan Akar ile bir araya gelmesi planlanan isimlerin arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bulunuyor.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti. https://t.co/0VSakKLRCi#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/VaDNX7vTPA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2022