Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221012/milli-savunma-bakani-akar-nato-savunma-bakanlari-toplantisina-katilmak-uzere--brukselde-1062210311.html
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’de
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T00:55+0300
2022-10-12T00:55+0300
dünya
hulusi akar
brüksel
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058683012_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_c43f0948fdbc7c28a0a8a957bb501ff1.jpg
Milli Savunma Bakanı Akar, 12 Ekim Çarşamba günü Brüksel’de başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gece saatlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti. Toplantı kapsamında yapılacak oturumlara katılacak olan Bakan Akar, iki gün süresince çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bakan Akar ile bir araya gelmesi planlanan isimlerin arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bulunuyor.
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058683012_94:0:1107:760_1920x0_80_0_0_f3e4ace15f5f3850516dc3cd0a6b18a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar, brüksel, nato
hulusi akar, brüksel, nato

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’de

00:55 12.10.2022
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti.
Milli Savunma Bakanı Akar, 12 Ekim Çarşamba günü Brüksel’de başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gece saatlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti.

Toplantı kapsamında yapılacak oturumlara katılacak olan Bakan Akar, iki gün süresince çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Bakan Akar ile bir araya gelmesi planlanan isimlerin arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bulunuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала