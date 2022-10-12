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https://sputniknews.com.tr/20221012/milletvekillerini-dinlerken-uyuyakalan-robot-canli-olmasam-da-sanat-yaratabilirim-1062220401.html
Milletvekillerini dinlerken uyuyakalan robot sanatçı: Canlı olmasam da sanat yaratabilirim
Milletvekillerini dinlerken uyuyakalan robot sanatçı: Canlı olmasam da sanat yaratabilirim
'Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zekalı hümanoid robot sanatçısı' olarak bilinen Ai-Da, İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T12:08+0300
2022-10-12T12:18+0300
yaşam
yapay zeka
robot
insansı robot
sanatçı
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Robot sanatçı Ai Da, dün İngiliz milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni teknolojilerin yaratıcı endüstrileri nasıl etkileyeceğine dair konuştu. 'Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zekalı hümanoid robot sanatçısı' olarak bilinen Ai-Da, İngiltere parlamentosunda düzenlenen etkinlikte milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarınca geliştirilen robot sanatçı, eserlerinin insan üretimi eserlerden ne gibi farklılıkları olduğu sorusuna "Ben bilgisayar programları ve algoritmalarından oluşuyorum ve bunlara bağlıyım. Ancak canlı olmasam da hala sanat yaratabilirim" diye yanıt verdi.'Uyuyakalınca güneş gözlüğü verildi'Yerel medyada yer alan haberlerde, Ai-Da'nın parlamento üyelerinin soruları esnasında bir ara uyuyakaldığı, uyandırılma süreci sırasında ise kendisine güneş gözlüğü giydirildiği belirtildi.İsmini İngiliz matematikçi Ada Lovelace'in adından alan Ai-Da'nın aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in portresinin de yer aldığı pek çok eseri bulunuyor. Robot sanatçının bazı eserleri sanat galerilerinde de sergilendi. Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi teknolojinin yaratıcı endüstride çalışanlar üzerindeki etkileri konusunda, insansı robotun yanı sıra bu konudaki uzmanlar ve akademisyenlerden de bilgi aldı.Tablolarını nasıl ürettiğine dair sorulan bir soruya yanıt veren Ai-Da, yapay zeka algoritmalarını, gözlerindeki kameraları ve robotik kolunu kullandığını söyledi.Şiir yazma konusunda ise yaygın içerikleri şiirsel yapıları anlamak için 'büyük bir metin külliyatını analiz etmenin' kendisine yardımcı olduğunu belirten Ai-Da, "Bunun insanlardan farkı bilinç. Şiirler hakkında konuşabilmeme rağmen, öznel deneyimlerim yok" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210322/ilk-sanat-eserini-nft-olarak-hazirlayan-robot-sophia-makineler-de-yaratici-olabilir--1044083875.html
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yapay zeka, robot, insansı robot, sanatçı
yapay zeka, robot, insansı robot, sanatçı

Milletvekillerini dinlerken uyuyakalan robot sanatçı: Canlı olmasam da sanat yaratabilirim

12:08 12.10.2022 (güncellendi: 12:18 12.10.2022)
© AFP 2022 / BEN STANSALL'Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zekalı hümanoid robot sanatçısı' olarak bilinen Ai-Da
'Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zekalı hümanoid robot sanatçısı' olarak bilinen Ai-Da - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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'Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zekalı hümanoid robot sanatçısı' olarak bilinen Ai-Da, İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi.
Robot sanatçı Ai Da, dün İngiliz milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni teknolojilerin yaratıcı endüstrileri nasıl etkileyeceğine dair konuştu.
'Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zekalı hümanoid robot sanatçısı' olarak bilinen Ai-Da, İngiltere parlamentosunda düzenlenen etkinlikte milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarınca geliştirilen robot sanatçı, eserlerinin insan üretimi eserlerden ne gibi farklılıkları olduğu sorusuna "Ben bilgisayar programları ve algoritmalarından oluşuyorum ve bunlara bağlıyım. Ancak canlı olmasam da hala sanat yaratabilirim" diye yanıt verdi.

'Uyuyakalınca güneş gözlüğü verildi'

Yerel medyada yer alan haberlerde, Ai-Da'nın parlamento üyelerinin soruları esnasında bir ara uyuyakaldığı, uyandırılma süreci sırasında ise kendisine güneş gözlüğü giydirildiği belirtildi.
İsmini İngiliz matematikçi Ada Lovelace'in adından alan Ai-Da'nın aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in portresinin de yer aldığı pek çok eseri bulunuyor. Robot sanatçının bazı eserleri sanat galerilerinde de sergilendi.
Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi teknolojinin yaratıcı endüstride çalışanlar üzerindeki etkileri konusunda, insansı robotun yanı sıra bu konudaki uzmanlar ve akademisyenlerden de bilgi aldı.
Tablolarını nasıl ürettiğine dair sorulan bir soruya yanıt veren Ai-Da, yapay zeka algoritmalarını, gözlerindeki kameraları ve robotik kolunu kullandığını söyledi.
Şiir yazma konusunda ise yaygın içerikleri şiirsel yapıları anlamak için 'büyük bir metin külliyatını analiz etmenin' kendisine yardımcı olduğunu belirten Ai-Da, "Bunun insanlardan farkı bilinç. Şiirler hakkında konuşabilmeme rağmen, öznel deneyimlerim yok" dedi.
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