https://sputniknews.com.tr/20221012/milletvekillerini-dinlerken-uyuyakalan-robot-canli-olmasam-da-sanat-yaratabilirim-1062220401.html

Milletvekillerini dinlerken uyuyakalan robot sanatçı: Canlı olmasam da sanat yaratabilirim

Milletvekillerini dinlerken uyuyakalan robot sanatçı: Canlı olmasam da sanat yaratabilirim

'Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zekalı hümanoid robot sanatçısı' olarak bilinen Ai-Da, İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T12:08+0300

2022-10-12T12:08+0300

2022-10-12T12:18+0300

yaşam

yapay zeka

robot

insansı robot

sanatçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062221689_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_77408a7fd83e6e6b4ad04e20034d0fe1.jpg

Robot sanatçı Ai Da, dün İngiliz milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni teknolojilerin yaratıcı endüstrileri nasıl etkileyeceğine dair konuştu. 'Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zekalı hümanoid robot sanatçısı' olarak bilinen Ai-Da, İngiltere parlamentosunda düzenlenen etkinlikte milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarınca geliştirilen robot sanatçı, eserlerinin insan üretimi eserlerden ne gibi farklılıkları olduğu sorusuna "Ben bilgisayar programları ve algoritmalarından oluşuyorum ve bunlara bağlıyım. Ancak canlı olmasam da hala sanat yaratabilirim" diye yanıt verdi.'Uyuyakalınca güneş gözlüğü verildi'Yerel medyada yer alan haberlerde, Ai-Da'nın parlamento üyelerinin soruları esnasında bir ara uyuyakaldığı, uyandırılma süreci sırasında ise kendisine güneş gözlüğü giydirildiği belirtildi.İsmini İngiliz matematikçi Ada Lovelace'in adından alan Ai-Da'nın aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in portresinin de yer aldığı pek çok eseri bulunuyor. Robot sanatçının bazı eserleri sanat galerilerinde de sergilendi. Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi teknolojinin yaratıcı endüstride çalışanlar üzerindeki etkileri konusunda, insansı robotun yanı sıra bu konudaki uzmanlar ve akademisyenlerden de bilgi aldı.Tablolarını nasıl ürettiğine dair sorulan bir soruya yanıt veren Ai-Da, yapay zeka algoritmalarını, gözlerindeki kameraları ve robotik kolunu kullandığını söyledi.Şiir yazma konusunda ise yaygın içerikleri şiirsel yapıları anlamak için 'büyük bir metin külliyatını analiz etmenin' kendisine yardımcı olduğunu belirten Ai-Da, "Bunun insanlardan farkı bilinç. Şiirler hakkında konuşabilmeme rağmen, öznel deneyimlerim yok" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20210322/ilk-sanat-eserini-nft-olarak-hazirlayan-robot-sophia-makineler-de-yaratici-olabilir--1044083875.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, robot, insansı robot, sanatçı