https://sputniknews.com.tr/20221012/manchester-city-ve-real-madrid-son-16-turuna-cikmayi-garantiledi-1062210399.html
Manchester City ve Real Madrid, son 16 turuna çıkmayı garantiledi
Manchester City ve Real Madrid, son 16 turuna çıkmayı garantiledi
İngiliz temsilcisi Manchester City ve İspanyol ekibi Real Madrid, 4. hafta sonunda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkmayı garantiledi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T01:01+0300
2022-10-12T01:01+0300
2022-10-12T01:01+0300
spor
city
manchester city
real madrid
uefa şampiyonlar ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043937602_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_9dcbfdcb7a44010e36d25ea8465715b0.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftasında ilk maçları tamamlandı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında 4. maçlar sona erdi.Gecenin önemli maçında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırladı. Karşılaşma Kylian Mbappe ve Joao Mario'nun karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.E Grubu'nda oynanan maçta Chelsea, geçen hafta 3-0 mağlup ettiği Milan'ı deplasmanda da Jorginho ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle 2-0 yendi ve 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.F Grubu'nda yer alan son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında Oleksandr Zubkov'un golüyle 1-0 geriye düşse de 90+5. dakikada Antonio Rudiger'in golüyle sahadan bir puanla ayrıldı. 10 puana sahip İspanyol ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.G Grubu'nda Borussia Dortmund ile Sevilla'nın 1-1 berabere kalmasının ardından 10 puanla lider durumda bulunan Manchester City, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir başka takım oldu.Dördüncü haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:E Grubu:Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya): 1-1Milan (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 0-2F Grubu:Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 0-2Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 1-1G Grubu:Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere): 0-0Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1H Grubu:Maccabi Haifa (İsrail) - Juventus (İtalya): 2-0Paris Saint-Germain (Fransa) - Benfica (Portekiz): 1-1
https://sputniknews.com.tr/20221010/lionel-messi-sakatlandi-1062163594.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043937602_66:0:1653:1190_1920x0_80_0_0_c58a2ed1fe81c12934b0d2e7996df920.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
city, manchester city, real madrid, uefa şampiyonlar ligi
city, manchester city, real madrid, uefa şampiyonlar ligi
Manchester City ve Real Madrid, son 16 turuna çıkmayı garantiledi
Abone ol
İngiliz temsilcisi Manchester City ve İspanyol ekibi Real Madrid, 4. hafta sonunda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftasında ilk maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında 4. maçlar sona erdi.
Gecenin önemli maçında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırladı. Karşılaşma Kylian Mbappe ve Joao Mario'nun karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
E Grubu'nda oynanan maçta Chelsea, geçen hafta 3-0 mağlup ettiği Milan'ı deplasmanda da Jorginho ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle 2-0 yendi ve 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
F Grubu'nda yer alan son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında Oleksandr Zubkov'un golüyle 1-0 geriye düşse de 90+5. dakikada Antonio Rudiger'in golüyle sahadan bir puanla ayrıldı. 10 puana sahip İspanyol ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
G Grubu'nda Borussia Dortmund ile Sevilla'nın 1-1 berabere kalmasının ardından 10 puanla lider durumda bulunan Manchester City, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir başka takım oldu.
Dördüncü haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya): 1-1
Milan (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 0-2
Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 0-2
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 1-1
Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere): 0-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1
Maccabi Haifa (İsrail) - Juventus (İtalya): 2-0
Paris Saint-Germain (Fransa) - Benfica (Portekiz): 1-1