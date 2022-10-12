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https://sputniknews.com.tr/20221012/kendisine-neden-calismiyorsun-diyen-kizini-doverek-hastanelik-etti-1062219627.html
Kendisine 'Neden çalışmıyorsun?' diye soran kızını döverek hastanelik etti
Kendisine 'Neden çalışmıyorsun?' diye soran kızını döverek hastanelik etti
Kocaeli'de bir baba, kendisine ''Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?'' diyen kızını sopayla döverek hastanelik etti. Genç kızın başına 10'dan fazla... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T11:47+0300
2022-10-12T11:48+0300
yaşam
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir kişi, kızını döverek hastanelik etti.İddiaya göre; bir yıl önce Hakkari'den Kocaeli'ye taşınan 5 kişilik aileden Rujbin T. (22), iki ay memleketinde kaldıktan sonra yeniden evine döndü.Genç kız, evine döndüğü gün babasıyla tartışma yaşadı.İddiaya göre Rujbin T.’nin babası Necman T.’ye ''Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?'' diye sormasının ardından öfkelenen baba, kızını dövmeye başladı.Baba, eline geçirdiği sopayla kızının başına defalarca vurarak yaraladı.Evden yükselen sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Baba gözaltına alındıKısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, eve girerek babayı gözaltına aldı. Yaralı genç kız ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.Rujbin T., tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başına 10’dan fazla dikiş atılan Rujbin T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kendisine 'Neden çalışmıyorsun?' diye soran kızını döverek hastanelik etti

11:47 12.10.2022 (güncellendi: 11:48 12.10.2022)
© DHADiyarbakır - acil servis - ambulans
Diyarbakır - acil servis - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© DHA
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Kocaeli'de bir baba, kendisine ''Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?'' diyen kızını sopayla döverek hastanelik etti. Genç kızın başına 10'dan fazla dikiş atıldığı öğrenildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir kişi, kızını döverek hastanelik etti.
İddiaya göre; bir yıl önce Hakkari'den Kocaeli'ye taşınan 5 kişilik aileden Rujbin T. (22), iki ay memleketinde kaldıktan sonra yeniden evine döndü.
Genç kız, evine döndüğü gün babasıyla tartışma yaşadı.
İddiaya göre Rujbin T.’nin babası Necman T.’ye ''Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?'' diye sormasının ardından öfkelenen baba, kızını dövmeye başladı.
Baba, eline geçirdiği sopayla kızının başına defalarca vurarak yaraladı.
Evden yükselen sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba gözaltına alındı

Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, eve girerek babayı gözaltına aldı. Yaralı genç kız ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.
Rujbin T., tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başına 10’dan fazla dikiş atılan Rujbin T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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