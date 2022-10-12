https://sputniknews.com.tr/20221012/kapadokyada-balon-turlari-220-euroya-cikti-yerli-turistin-tercihi-35-liralik-sanal-tur-oldu-1062233584.html

Kapadokya'da balon turları 220 euroya çıktı, yerli turistin tercihi 35 liralık 'sanal tur' oldu

Kapadokya'da balon turları 220 euroya çıktı, yerli turistin tercihi 35 liralık 'sanal tur' oldu

Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra ilginç yer oluşumları, vadileri, yer altı ve yer üstü şehirleri ile Dünya’nın ve Türkiye’nin önemli turizm... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T15:52+0300

2022-10-12T15:52+0300

2022-10-12T16:01+0300

kapadokya

sıcak hava balonu

ekonomi

fahiş fiyat

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Kapadokya Bölgesi ile özdeşleşen sıcak hava Balon turları, buraya gelen turistlerin yapmak istediği aktivitelerin başında yer alıyor. Sabah erken saatlerde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonlarına binen turistler, bölgeyi adeta kuş bakışı izliyor. Hava koşullarının müsait olduğu günlerde aynı anda havalanan 150’ye yakın sıcak hava balonu hem binenler için, hem de izleyenler için muhteşem bir görsel şölen sunuyor.Son günlerde yapılan zamlardan sonra Kapadokya Bölgesi'ni havadan izlemek yerli turistler için imkansız hale geldi. 220 euroya kadar çıkan fiyatları ödeyemeyen yerli turistler, çareyi ya balon turlarını yerde izleyerek ya da 35 liralık sanal turlara katılarak buluyor.Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Üçgüzeller mevkii'nde bulunan balon maketine binen yerli turistler, 3 boyutlu sanal gözlük yardımıyla Kapadokya Bölgesini kuş bakışı izleme imkanı buluyor.Vatandaşlardan Osman Sağlam, yükseklik korkusu olduğu ve fiyatının da ucuz olduğu için sanal tur yapmayı tercih ettiğini belirtti. İşletmeci Emir Temir de, "Burada yerli ve yabancı misafirlerimize bir hizmet sunuyoruz. Bu işe başlarken amacımız yükseklik korkusu olan misafirlerimize balon tanıtımı yapmaktı. Gelen misafirlerimizin kimisinin yükseklik korkusu var, kimisinin de maddi durumu müsait değil. Özellikle maddi durumu müsait olmayan misafirlerimiz çok talep ediyorlar. Bizde bu taleplerini karşılıyoruz. Burada balon turunun simülasyonunu yaptık" dedi.Gerçeğine binmediğini söyleyen Osman Cemtekin ise, daha önce sıcak hava balonuna binmediğini, sanal uçuşunda iyi bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220405/kapadokyada-balon-turlarina-ruzgar-engeli-6-gundur-ucus-yapilamiyor-1055325906.html

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kapadokya, sıcak hava balonu, fahiş fiyat