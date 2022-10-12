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https://sputniknews.com.tr/20221012/kalindan-abd-senatosundaki-f-16-tasarisina-iliskin-degerlendirme-turkiye-adina-olumlu-bir-adim-1062239427.html
Kalın'dan ABD Senatosu'ndaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme: Türkiye adına olumlu bir adım
Kalın'dan ABD Senatosu'ndaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme: Türkiye adına olumlu bir adım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirmede "Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz"... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T19:10+0300
2022-10-12T19:12+0300
ibrahim kalın
türkiye
f-16
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Senatosunun F-16 satışıyla ilgili attığı adımı Türkiye adına olumlu gördüklerini bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Kalın, burada gazetecilerle sohbet etti.ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemelerin Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin Kalın, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221011/abdde-yasa-tasarisinda-turkiyeye-f-16-satisini-kosullara-baglayan-eklemelerin-ikisi-de-cikarildi-1062204857.html
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ibrahim kalın, f-16, senato
ibrahim kalın, f-16, senato

Kalın'dan ABD Senatosu'ndaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme: Türkiye adına olumlu bir adım

19:10 12.10.2022 (güncellendi: 19:12 12.10.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirmede "Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Senatosunun F-16 satışıyla ilgili attığı adımı Türkiye adına olumlu gördüklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Kalın, burada gazetecilerle sohbet etti.
ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemelerin Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin Kalın, şunları söyledi:
"Bizim istediğimiz şekilde Kongreye gitmesinin önü açılmış oldu. Ama o, ara seçimlerden sonra Kongreye gider. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim çok lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz."
F-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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ABD’den F-16 kararı: Türkiye’ye satışı koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de tasarıdan çıkarıldı
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