https://sputniknews.com.tr/20221012/japonyanin-epsilon-6-roketi-kendini-imha-etti-1062215528.html
Japonya'nın Epsilon-6 roketi kendini imha etti
Japonya'nın Epsilon-6 roketi kendini imha etti
Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansına (JAXA) ait Epsilon-6 tip roketin fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlandı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T08:05+0300
2022-10-12T08:05+0300
2022-10-12T08:05+0300
dünya
japonya
japon uzay araştırma ajansı (jaxa)
roket
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JAXA, güneybatıdaki Kagoşima eyaletindeki Uçinoura Uzay Merkezinden yerel saatle 09.50 sularında Epsilon-6 roketini fırlattı.Kargosunda ticari amaçlı dahil 8 uydu taşıyan, 26 metre uzunluğunda ve 95 tonluk roket, fırlatılışın akabinde seyir halindeyken kendini imha etti.Ajans roketin, yükselme esnasında sorun yaşadığını ve güvenli seyrini korumayacağının anlaşılmasıyla rokete, imha emri verildiğini aktardı.Eğitim, Kültür, Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, roketin imhası sonrası bölge genelinde hasar tespit edilmediğini açıkladı.
japonya
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, japon uzay araştırma ajansı (jaxa), roket
japonya, japon uzay araştırma ajansı (jaxa), roket
Japonya'nın Epsilon-6 roketi kendini imha etti
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Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansına (JAXA) ait Epsilon-6 tip roketin fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlandı.
JAXA, güneybatıdaki Kagoşima eyaletindeki Uçinoura Uzay Merkezinden yerel saatle 09.50 sularında Epsilon-6 roketini fırlattı.
Kargosunda ticari amaçlı dahil 8 uydu taşıyan, 26 metre uzunluğunda ve 95 tonluk roket, fırlatılışın akabinde seyir halindeyken kendini imha etti.
Ajans roketin, yükselme esnasında sorun yaşadığını ve güvenli seyrini korumayacağının anlaşılmasıyla rokete, imha emri verildiğini aktardı.
Eğitim, Kültür, Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, roketin imhası sonrası bölge genelinde hasar tespit edilmediğini açıkladı.