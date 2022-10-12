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İstanbul'da sevgilisine şiddet uygulayıp dişlerini kıran erkek, polis ekiplerine de kafa attı
İstanbul'da sevgilisine şiddet uygulayıp dişlerini kıran erkek, polis ekiplerine de kafa attı
İstanbul'da bir kişi, iddiaya göre kız arkadaşını döverek dişlerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran zanlı, mahalleli... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T11:16+0300
2022-10-12T11:16+0300
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İstanbul Küçükçekmece'de edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında yaşandı. Burak P. isimli zanlı, dövdüğü kız arkadaşını zorla eve sokmaya çalışırken, mahallelinin tepkisi ile karşılaştı.İHA'da yer alan habere göre olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almaya çalıştı. Ancak polislere direnen zanlı, bir memura yumruk ve kafa attı.Polisin kaza yapmasına da neden olduOlay yerine takviye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerine direnen zanlıya, mahalleli de tepki gösterdi. Zanlıyı linç etmeye çalışan mahalleliyi polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı.Gözaltına alınan zanlı, polis aracında da rahat durmadı. Aracı tekmeleyen zanlı, polisin kaza yapmasına neden oldu.Polis aracının park halindeki bir otomobile çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmadı. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilen zanlı, polis merkezine götürüldü. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.Şiddet gören kadın şikayetçi olmadıDarp nedeniyle dişleri kırılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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İstanbul'da sevgilisine şiddet uygulayıp dişlerini kıran erkek, polis ekiplerine de kafa attı

11:16 12.10.2022
© İHAİstanbul'da sevgilisine şiddet uygulayıp dişlerini kıran erkek, polis ekiplerine de kafa attı
İstanbul'da sevgilisine şiddet uygulayıp dişlerini kıran erkek, polis ekiplerine de kafa attı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© İHA
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İstanbul'da bir kişi, iddiaya göre kız arkadaşını döverek dişlerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran zanlı, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı sakinleştirdi
İstanbul Küçükçekmece'de edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında yaşandı. Burak P. isimli zanlı, dövdüğü kız arkadaşını zorla eve sokmaya çalışırken, mahallelinin tepkisi ile karşılaştı.
İHA'da yer alan habere göre olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almaya çalıştı. Ancak polislere direnen zanlı, bir memura yumruk ve kafa attı.

Polisin kaza yapmasına da neden oldu

Olay yerine takviye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerine direnen zanlıya, mahalleli de tepki gösterdi. Zanlıyı linç etmeye çalışan mahalleliyi polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı.
Gözaltına alınan zanlı, polis aracında da rahat durmadı. Aracı tekmeleyen zanlı, polisin kaza yapmasına neden oldu.
Polis aracının park halindeki bir otomobile çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmadı. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilen zanlı, polis merkezine götürüldü. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şiddet gören kadın şikayetçi olmadı

Darp nedeniyle dişleri kırılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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