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https://sputniknews.com.tr/20221012/irakta-kurtlerin-cumhurbaskani-secimi-oturumuna-ortak-adayla-girecegi-iddiasina-yalanlama-1062240857.html
Irak'ta Kürtlerin cumhurbaşkanı seçimi oturumuna 'ortak adayla' gireceği iddiasına yalanlama
Irak'ta Kürtlerin cumhurbaşkanı seçimi oturumuna 'ortak adayla' gireceği iddiasına yalanlama
KYB Bağdat Milletvekili ve Meclis Grup Sözcüsü Suzan Mansur, Kürt partilerinin cumhurbaşkanı seçimi oturumuna "ortak adayla" gireceği iddialarını yalanlayarak... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T19:57+0300
2022-10-12T20:01+0300
dünya
kürdistan yurtseverler birliği (kyb)
irak
kyb
kürdistan
kürdistan demokrat partisi (kdp)
irak kürdistan bölgesel yönetimi
berhem salih
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Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Mecliste yarın gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi oturumuna Kürtlerin "ortak bir adayla" gireceği iddialarını yalanladı. KYB Bağdat Milletvekili ve Meclis Grup Sözcüsü Suzan Mansur, AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.Mansur, "Cumhurbaşkanı adayımız; Cumhurbaşkanı Berhem Salih'tir" diyerek, "Cumhurbaşkanı makamıyla herkese hizmet etmek, anayasanın ve ulusal hakların koruyucusu olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.​​​​​​​Irak Meclisindeki en büyük iki Kürt partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve KYB'nin cumhurbaşkanı adaylarını geri çektiği ve ortak bir aday üzerinde anlaştığı iddia edilmişti.Irak Meclisinde yarın gerçekleştirilecek oturumda yeni cumhurbaşkanı için oylama yapılacak. Cumhurbaşkanlığı makamı için aralarında Arap ve Kürt kökenlilerin de bulunduğu 33 aday yarışıyor. Ancak ülkede 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.Irak'ta 2003 sonrası cumhurbaşkanları hep KYB'den seçildi. Son seçimlerde ise en çok oyu alarak Irak Meclisinde birinci Kürt partisi olan KDP bu sefer cumhurbaşkanlığı makamının kendilerinde olmasını istiyor ve bu konuda geri adım atmıyor.KDP, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Reber Ahmed'i, KYB ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 329 sandalyeli Mecliste 220 milletvekilinin "evet" oyunu almak gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/irak-meclisinde-yeni-cumhurbaskani-secimi-persembe-gunu-yapilacak-1062205484.html
irak
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kürdistan yurtseverler birliği (kyb), irak, kyb, kürdistan, kürdistan demokrat partisi (kdp), irak kürdistan bölgesel yönetimi, berhem salih
kürdistan yurtseverler birliği (kyb), irak, kyb, kürdistan, kürdistan demokrat partisi (kdp), irak kürdistan bölgesel yönetimi, berhem salih

Irak'ta Kürtlerin cumhurbaşkanı seçimi oturumuna 'ortak adayla' gireceği iddiasına yalanlama

19:57 12.10.2022 (güncellendi: 20:01 12.10.2022)
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEIrak meclisi
Irak meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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KYB Bağdat Milletvekili ve Meclis Grup Sözcüsü Suzan Mansur, Kürt partilerinin cumhurbaşkanı seçimi oturumuna "ortak adayla" gireceği iddialarını yalanlayarak "Cumhurbaşkanı adayımız; Cumhurbaşkanı Berhem Salih'tir" dedi.
Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Mecliste yarın gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi oturumuna Kürtlerin "ortak bir adayla" gireceği iddialarını yalanladı.
KYB Bağdat Milletvekili ve Meclis Grup Sözcüsü Suzan Mansur, AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
Mansur, "Cumhurbaşkanı adayımız; Cumhurbaşkanı Berhem Salih'tir" diyerek, "Cumhurbaşkanı makamıyla herkese hizmet etmek, anayasanın ve ulusal hakların koruyucusu olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
​​​​​​​Irak Meclisindeki en büyük iki Kürt partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve KYB'nin cumhurbaşkanı adaylarını geri çektiği ve ortak bir aday üzerinde anlaştığı iddia edilmişti.
Irak Meclisinde yarın gerçekleştirilecek oturumda yeni cumhurbaşkanı için oylama yapılacak. Cumhurbaşkanlığı makamı için aralarında Arap ve Kürt kökenlilerin de bulunduğu 33 aday yarışıyor. Ancak ülkede 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.
Irak'ta 2003 sonrası cumhurbaşkanları hep KYB'den seçildi. Son seçimlerde ise en çok oyu alarak Irak Meclisinde birinci Kürt partisi olan KDP bu sefer cumhurbaşkanlığı makamının kendilerinde olmasını istiyor ve bu konuda geri adım atmıyor.
KDP, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Reber Ahmed'i, KYB ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 329 sandalyeli Mecliste 220 milletvekilinin "evet" oyunu almak gerekiyor.
Irak meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
DÜNYA
Irak Meclisi'nde yeni cumhurbaşkanı seçimi perşembe günü yapılacak
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