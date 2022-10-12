https://sputniknews.com.tr/20221012/irakta-kurtlerin-cumhurbaskani-secimi-oturumuna-ortak-adayla-girecegi-iddiasina-yalanlama-1062240857.html

Irak'ta Kürtlerin cumhurbaşkanı seçimi oturumuna 'ortak adayla' gireceği iddiasına yalanlama

Irak'ta Kürtlerin cumhurbaşkanı seçimi oturumuna 'ortak adayla' gireceği iddiasına yalanlama

KYB Bağdat Milletvekili ve Meclis Grup Sözcüsü Suzan Mansur, Kürt partilerinin cumhurbaşkanı seçimi oturumuna "ortak adayla" gireceği iddialarını yalanlayarak... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T19:57+0300

2022-10-12T19:57+0300

2022-10-12T20:01+0300

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berhem salih

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Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Mecliste yarın gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi oturumuna Kürtlerin "ortak bir adayla" gireceği iddialarını yalanladı. KYB Bağdat Milletvekili ve Meclis Grup Sözcüsü Suzan Mansur, AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.Mansur, "Cumhurbaşkanı adayımız; Cumhurbaşkanı Berhem Salih'tir" diyerek, "Cumhurbaşkanı makamıyla herkese hizmet etmek, anayasanın ve ulusal hakların koruyucusu olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.​​​​​​​Irak Meclisindeki en büyük iki Kürt partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve KYB'nin cumhurbaşkanı adaylarını geri çektiği ve ortak bir aday üzerinde anlaştığı iddia edilmişti.Irak Meclisinde yarın gerçekleştirilecek oturumda yeni cumhurbaşkanı için oylama yapılacak. Cumhurbaşkanlığı makamı için aralarında Arap ve Kürt kökenlilerin de bulunduğu 33 aday yarışıyor. Ancak ülkede 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.Irak'ta 2003 sonrası cumhurbaşkanları hep KYB'den seçildi. Son seçimlerde ise en çok oyu alarak Irak Meclisinde birinci Kürt partisi olan KDP bu sefer cumhurbaşkanlığı makamının kendilerinde olmasını istiyor ve bu konuda geri adım atmıyor.KDP, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Reber Ahmed'i, KYB ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 329 sandalyeli Mecliste 220 milletvekilinin "evet" oyunu almak gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20221011/irak-meclisinde-yeni-cumhurbaskani-secimi-persembe-gunu-yapilacak-1062205484.html

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