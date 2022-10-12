https://sputniknews.com.tr/20221012/ibb-meclisinde-sansur-yasasina-hayir-pankarti-tartismasi-1062240026.html

İBB Meclisi'nde 'sansür yasasına hayır' pankartı tartışması

İBB Meclisi'nde 'sansür yasasına hayır' pankartı tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin ekim ayı toplantısının üçüncü oturumunda İYİ Partili Meclis Üyesi Yıldız, gündem dışı konuşma yapmak üzere... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T20:06+0300

2022-10-12T20:06+0300

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ibb

sansür

dezenformasyon

türkiye

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısının 3. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.İYİ Partili Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız'ın gündem dışı konuşma yapmak üzere 'dezenformasyon yasasına' ilişkin pankartla kürsüye çıkması üzerine tartışma yaşandı.AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, meclisin fikir söyleme yeri olduğunu ama şov yapma yeri olmadığını ifade ederek, pankartın kaldırılmasını talep etti.Meclis 1. Başkanvekili Okul da pankartla konuşma yapmanın teamüllere aykırı olduğunu vurgulayarak, pankartın kaldırılmasını istedi.Yıldız'ın pankartı kaldırmak istememesi üzerine yaşanan tartışma nedeniyle meclise kısa bir ara verildi. Verilen ara sorasında İYİ Partili Meclis Üyesi Yıldız yaşananları sosyal medya adresinden paylaştı.Aranın ardından Yıldız, pankart olmadan konuşmasını gerçekleştirdi.

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