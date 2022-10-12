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İBB Meclisi'nde 'sansür yasasına hayır' pankartı tartışması
İBB Meclisi'nde 'sansür yasasına hayır' pankartı tartışması
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin ekim ayı toplantısının üçüncü oturumunda İYİ Partili Meclis Üyesi Yıldız, gündem dışı konuşma yapmak üzere... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T20:06+0300
2022-10-12T20:27+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısının 3. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.İYİ Partili Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız'ın gündem dışı konuşma yapmak üzere 'dezenformasyon yasasına' ilişkin pankartla kürsüye çıkması üzerine tartışma yaşandı.AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, meclisin fikir söyleme yeri olduğunu ama şov yapma yeri olmadığını ifade ederek, pankartın kaldırılmasını talep etti.Meclis 1. Başkanvekili Okul da pankartla konuşma yapmanın teamüllere aykırı olduğunu vurgulayarak, pankartın kaldırılmasını istedi.Yıldız'ın pankartı kaldırmak istememesi üzerine yaşanan tartışma nedeniyle meclise kısa bir ara verildi. Verilen ara sorasında İYİ Partili Meclis Üyesi Yıldız yaşananları sosyal medya adresinden paylaştı.Aranın ardından Yıldız, pankart olmadan konuşmasını gerçekleştirdi.
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ibb, sansür, dezenformasyon
ibb, sansür, dezenformasyon

İBB Meclisi'nde 'sansür yasasına hayır' pankartı tartışması

20:06 12.10.2022 (güncellendi: 20:27 12.10.2022)
© DHAİBB Meclisi
İBB Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin ekim ayı toplantısının üçüncü oturumunda İYİ Partili Meclis Üyesi Yıldız, gündem dışı konuşma yapmak üzere kürsüye 'sansür yasasına hayır' yazar bir pankartla çıktı. Yıldız’a AK Parti Grup Sözcüsü Gökkuş'tan tepki gelirken mecliste tartışma yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısının 3. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
İYİ Partili Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız'ın gündem dışı konuşma yapmak üzere 'dezenformasyon yasasına' ilişkin pankartla kürsüye çıkması üzerine tartışma yaşandı.
AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, meclisin fikir söyleme yeri olduğunu ama şov yapma yeri olmadığını ifade ederek, pankartın kaldırılmasını talep etti.
Meclis 1. Başkanvekili Okul da pankartla konuşma yapmanın teamüllere aykırı olduğunu vurgulayarak, pankartın kaldırılmasını istedi.
Yıldız'ın pankartı kaldırmak istememesi üzerine yaşanan tartışma nedeniyle meclise kısa bir ara verildi. Verilen ara sorasında İYİ Partili Meclis Üyesi Yıldız yaşananları sosyal medya adresinden paylaştı.
Aranın ardından Yıldız, pankart olmadan konuşmasını gerçekleştirdi.
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