https://sputniknews.com.tr/20221012/hizbullah-israille-deniz-siniri-anlasmasinda-lubnan-hukumetinin-yanindayiz-1062208666.html

Hizbullah: İsrail'le deniz sınırı anlaşmasında Lübnan hükümetinin yanındayız

Hizbullah: İsrail'le deniz sınırı anlaşmasında Lübnan hükümetinin yanındayız

Lübnan’daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ile Lübnan arasında deniz sınırı çizimine ilişkin hazırlanan nihai anlaşma taslağında uzlaşıya... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T00:03+0300

2022-10-12T00:03+0300

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İsrail ile Lübnan’ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları duyurulmasının ardından Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tan konuya ilişkin açıklama geldi.Nasrallah, Hizbullah'ın Mevlit Kandili kutlamaları dolayısıyla Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlediği etkinliğe video-konferans aracılığıyla katıldı.Hizbullah lideri burada yaptığı konuşmada, anlaşmaya ilişkin, "Lübnan hükümetinin kararının yanındayız, bizim için önemli olan kuyulardan petrol ve gazın çıkarılmasıdır" ifadelerini kullandı.Lübnanlı yetkililerin "anlaşmaya varıldı" duyurusunu beklediklerini belirten Nasrallah, "Lübnan tüm hakkını aldı ve anlaşma sağlandı denildikten sonra görev bizim için tamamlanmıştır" dedi.İmzalar atılana dek "anlaşmanın bittiği" şeklinde hareket etmeyeceklerini söyleyen Nasrallah, İsrail son kararını alana kadar teyakkuzda kalmaları gerektiğini dile getirdi.Ne olmuştu?İsrail Başbakanı Yair Lapid, bugün İsrail ile Lübnan’ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD’li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.Hochstein, 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldıklarını açıklamıştı.Lübnan değişiklik talep etti, İsrail reddettiLübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verdiğini açıklamıştı.İsrail Başbakanı Yair Lapid'in, 6 Ekim'de anlaşma taslağında Beyrut'un değişiklik taleplerini reddettiği bildirilmişti.Lapid'in, "Lübnan'ın anlaşma metninde yapılmasını istediği değişiklikleri kabul etmediği ve müzakere ekibine bunları reddetmesi talimatı verdiği" belirtilmişti.İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Hizbullah'ın İsrail'in altyapısına zarar vermeye kalkışması durumunda Lübnan'ın ödeyeceği askeri bedelin "ağır olacağı" tehdidinde bulunmuştu.Son tıkanmanın ardından, ABD'li diplomat ve arabulucu Amos Hochstein'in hafa sonu boyunca taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiği ve müzakerelerde aşama kaydedildiği bildirilmişti.

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