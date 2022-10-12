https://sputniknews.com.tr/20221012/global-times-ukrayna-ihtilafinin-ne-yonde-gelisecegi-avrupanin-kararina-bagli-1062238884.html
Global Times: Ukrayna ihtilafının ne yönde gelişeceği Avrupa'nın kararına bağlı
Global Times: Ukrayna ihtilafının ne yönde gelişeceği Avrupa'nın kararına bağlı
Çin gazetesi Global Times’ta yayınlanan yazıda, Ukrayna ihtilafının çözümünde Avrupa'ya önemli bir rol düştüğü ve Ukrayna'nın asıl görevinin ABD'nin vasalına... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T18:11+0300
2022-10-12T18:11+0300
2022-10-12T18:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
global times
abd
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Global Times yayınladığı bir haberde “ABD Avrupa'yı etkisi altına aldı ve kendi çıkarlarına dayalı kararlar almasına izin vermiyor. Rusya ise, AB'nin Washington'un mutlak vasalına dönüşmemesi için her şeyi yapıyor” ifadelerine yer verdi.Gazetenin atıfta bulunduğu Çinli uzmanlara göre, Avrupa'nın katılımıyla Ukrayna'daki durumun ne yönde gelişeceğine ilişkin çeşitli senaryolar var: Çatışmanın tırmanmasının sorumluluğunun ABD ve diğer Batılı ülkelere ait olduğu belirtilerek, “Uzun süreli bir vekalet çatışması öngören ve Rusya'yı zayıflatmak için ateşi körüklemeye devam eden Batı mevcut gerilimin artmasından sorumlu tutulmalı” denildi.
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ukrayna krizi, global times, abd
ukrayna krizi, global times, abd
Global Times: Ukrayna ihtilafının ne yönde gelişeceği Avrupa'nın kararına bağlı
18:11 12.10.2022 (güncellendi: 18:16 12.10.2022) Abone ol
Çin gazetesi Global Times’ta yayınlanan yazıda, Ukrayna ihtilafının çözümünde Avrupa'ya önemli bir rol düştüğü ve Ukrayna'nın asıl görevinin ABD'nin vasalına dönüşmemek olduğu belirtildi.
Global Times yayınladığı bir haberde “ABD Avrupa'yı etkisi altına aldı ve kendi çıkarlarına dayalı kararlar almasına izin vermiyor. Rusya ise, AB'nin Washington'un mutlak vasalına dönüşmemesi için her şeyi yapıyor” ifadelerine yer verdi.
Gazetenin atıfta bulunduğu Çinli uzmanlara göre, Avrupa'nın katılımıyla Ukrayna'daki durumun ne yönde gelişeceğine ilişkin çeşitli senaryolar var:
“Bunlardan biri Avrupa'nın ABD’den bağımsız hareket etmesini içeriyor; bu durumda Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında kapsamlı bir diyalog olasılığından söz edilebilir. Avrupa'nın iki kampa bölünmesine yol açacak ikinci yol ise, bazı ülkeler kendilerini Washington'a bağlamayı tercih ederken, diğerleri Moskova'yı seçecek.”
Çatışmanın tırmanmasının sorumluluğunun ABD ve diğer Batılı ülkelere ait olduğu belirtilerek, “Uzun süreli bir vekalet çatışması öngören ve Rusya'yı zayıflatmak için ateşi körüklemeye devam eden Batı mevcut gerilimin artmasından sorumlu tutulmalı” denildi.