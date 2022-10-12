https://sputniknews.com.tr/20221012/global-times-ukrayna-ihtilafinin-ne-yonde-gelisecegi-avrupanin-kararina-bagli-1062238884.html

Global Times: Ukrayna ihtilafının ne yönde gelişeceği Avrupa'nın kararına bağlı

Global Times: Ukrayna ihtilafının ne yönde gelişeceği Avrupa'nın kararına bağlı

Çin gazetesi Global Times’ta yayınlanan yazıda, Ukrayna ihtilafının çözümünde Avrupa'ya önemli bir rol düştüğü ve Ukrayna'nın asıl görevinin ABD'nin vasalına... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T18:11+0300

2022-10-12T18:11+0300

2022-10-12T18:16+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

global times

abd

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Global Times yayınladığı bir haberde “ABD Avrupa'yı etkisi altına aldı ve kendi çıkarlarına dayalı kararlar almasına izin vermiyor. Rusya ise, AB'nin Washington'un mutlak vasalına dönüşmemesi için her şeyi yapıyor” ifadelerine yer verdi.Gazetenin atıfta bulunduğu Çinli uzmanlara göre, Avrupa'nın katılımıyla Ukrayna'daki durumun ne yönde gelişeceğine ilişkin çeşitli senaryolar var: Çatışmanın tırmanmasının sorumluluğunun ABD ve diğer Batılı ülkelere ait olduğu belirtilerek, “Uzun süreli bir vekalet çatışması öngören ve Rusya'yı zayıflatmak için ateşi körüklemeye devam eden Batı mevcut gerilimin artmasından sorumlu tutulmalı” denildi.

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ukrayna krizi, global times, abd