https://sputniknews.com.tr/20221012/galata-kulesindeki-seyir-terasinda-asagiya-duserek-hayatini-kaybetti-1062236578.html
Galata Kulesi'ndeki seyir terasında aşağıya düşerek hayatını kaybetti
Galata Kulesi'ndeki seyir terasında aşağıya düşerek hayatını kaybetti
Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T16:59+0300
2022-10-12T16:59+0300
2022-10-12T17:08+0300
galata kulesi
türkiye
intihar
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Galata Kulesi’ndeki olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Düşen genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı.Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Gencin üzerinde kimlik çıkmadıBunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220613/stajyer-avukat-galata-kulesinden-atlayarak-intihar-etti-1057376167.html
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galata kulesi, intihar
Galata Kulesi'ndeki seyir terasında aşağıya düşerek hayatını kaybetti
16:59 12.10.2022 (güncellendi: 17:08 12.10.2022) Abone ol
Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Galata Kulesi’ndeki olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Düşen genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı.
Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin üzerinde kimlik çıkmadı
Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.