Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221012/galata-kulesindeki-seyir-terasinda-asagiya-duserek-hayatini-kaybetti-1062236578.html
Galata Kulesi'ndeki seyir terasında aşağıya düşerek hayatını kaybetti
Galata Kulesi'ndeki seyir terasında aşağıya düşerek hayatını kaybetti
Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T16:59+0300
2022-10-12T17:08+0300
galata kulesi
türkiye
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062236188_82:0:1719:921_1920x0_80_0_0_6b9a83da2ea3248ca2c89524688ff950.jpg
Galata Kulesi’ndeki olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Düşen genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı.Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Gencin üzerinde kimlik çıkmadıBunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220613/stajyer-avukat-galata-kulesinden-atlayarak-intihar-etti-1057376167.html
galata kulesi
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062236188_286:0:1514:921_1920x0_80_0_0_b5957f994dac2ac72c11e61271a73595.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galata kulesi, intihar
galata kulesi, intihar

Galata Kulesi'ndeki seyir terasında aşağıya düşerek hayatını kaybetti

16:59 12.10.2022 (güncellendi: 17:08 12.10.2022)
© İHAGalata Kulesi
Galata Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Galata Kulesi’ndeki olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Düşen genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı.
Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin üzerinde kimlik çıkmadı

Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
TÜRKİYE
Stajyer avukat Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti
13 Haziran , 23:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала