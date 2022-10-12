https://sputniknews.com.tr/20221012/galata-kulesindeki-seyir-terasinda-asagiya-duserek-hayatini-kaybetti-1062236578.html

Galata Kulesi'ndeki seyir terasında aşağıya düşerek hayatını kaybetti

Galata Kulesi'ndeki seyir terasında aşağıya düşerek hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T16:59+0300

2022-10-12T16:59+0300

2022-10-12T17:08+0300

galata kulesi

türkiye

intihar

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Galata Kulesi’ndeki olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Düşen genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı.Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Gencin üzerinde kimlik çıkmadıBunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220613/stajyer-avukat-galata-kulesinden-atlayarak-intihar-etti-1057376167.html

galata kulesi

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galata kulesi, intihar