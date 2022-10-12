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https://sputniknews.com.tr/20221012/fsb-rusyanin-batisinda-teror-saldirisi-onlendi-1062239204.html
FSB: Rusya'nın batısında terör saldırısı önlendi
FSB: Rusya'nın batısında terör saldırısı önlendi
Rusya'nın batısındaki Sverdlovk Bölgesi'nin Nijniy Tagil kentinde terör eylemi hazırlığında olduğu belirlenen bir Rusya vatandaşı yakalandı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T18:47+0300
2022-10-12T18:49+0300
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
dünya
bombalı saldırı
rusya
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sverdlovsk Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Nijniy Tagil'deki bir idari binaya yönelik terör saldırısı önlendi.Saldırganın 2014 yılında Ukrayna'dan Sverdlovsk Bölgesi'ne taşınan, 59 yaşındaki Rusya vatandaşı olduğu belirtilirken zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.Zanlının evinde yapılan aramada el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.Sputnik'e konuşan kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, zanlının bir askerlik şubesinde bombalı saldırı düzenlemeyi planladığını ifade etti.Rus basınındaki haberlere göre zanlı, Nijniy Tagil'deki bir hastanede hizmetli olarak çalışıyordu.
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rusya federal güvenlik servisi (fsb), bombalı saldırı, rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb), bombalı saldırı, rusya

FSB: Rusya'nın batısında terör saldırısı önlendi

18:47 12.10.2022 (güncellendi: 18:49 12.10.2022)
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Vladislav Sergienko
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Rusya'nın batısındaki Sverdlovk Bölgesi'nin Nijniy Tagil kentinde terör eylemi hazırlığında olduğu belirlenen bir Rusya vatandaşı yakalandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sverdlovsk Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Nijniy Tagil'deki bir idari binaya yönelik terör saldırısı önlendi.

Saldırganın 2014 yılında Ukrayna'dan Sverdlovsk Bölgesi'ne taşınan, 59 yaşındaki Rusya vatandaşı olduğu belirtilirken zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.

Zanlının evinde yapılan aramada el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Sputnik'e konuşan kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, zanlının bir askerlik şubesinde bombalı saldırı düzenlemeyi planladığını ifade etti.

Rus basınındaki haberlere göre zanlı, Nijniy Tagil'deki bir hastanede hizmetli olarak çalışıyordu.
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