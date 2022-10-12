FSB: Rusya'nın batısında terör saldırısı önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sverdlovsk Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Nijniy Tagil'deki bir idari binaya yönelik terör saldırısı önlendi.



Saldırganın 2014 yılında Ukrayna'dan Sverdlovsk Bölgesi'ne taşınan, 59 yaşındaki Rusya vatandaşı olduğu belirtilirken zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.



Zanlının evinde yapılan aramada el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.



Sputnik'e konuşan kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, zanlının bir askerlik şubesinde bombalı saldırı düzenlemeyi planladığını ifade etti.



Rus basınındaki haberlere göre zanlı, Nijniy Tagil'deki bir hastanede hizmetli olarak çalışıyordu.