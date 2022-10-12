https://sputniknews.com.tr/20221012/fransada-ekonomi-bakanini-korkaklikla-suclayan-milletvekiline-disiplin-cezasi-1062208900.html
Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı 'korkaklıkla' suçlayan milletvekiline disiplin cezası
Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı 'korkaklıkla' suçlayan milletvekiline disiplin cezası
Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'e "korkak" diyen aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekiline disiplin cezası verildi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T00:24+0300
2022-10-12T00:24+0300
2022-10-12T00:25+0300
dünya
fransa
silah
denizaltı
ulusal birlik
ulusal birlik (rn)
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Ulusal Meclis'te aşırı sağcı RN milletvekili Alexandre Loubet, uçaklar ve nükleer denizaltılar için parçalar sağlayan Fransız Exxelia şirketinin Amerikalı bir gruba satılma olasılığını anımsatarak, bunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "bir dizi endüstriyel ihanetin parçası olacağı" değerlendirmesinde bulundu.Loubet, "Bay Le Maire, Fransa'nın çıkarlarına ihanet etmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?" sorusunu yöneltti.Le Maire buna cevaben, RN'nin büyük laflar ettiğini ve polemikler körüklediği şeklinde eleştiride bulundu.Loubet ise, "Fransa'nın çıkarlarını korunmayı reddedenlerin korkaklığını kınayan (Eski Fransa Başbakanı Dominique) Bay Villepin için çalışmıştınız. Bugün korkak sizsiniz" ifadesini kullandı.Le Maire, "korkak" ifadesi için RN'den özür beklediğini söyledi.RN milletvekilleri ise meclisi terk etti.Loubet'e Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet tarafından disiplin cezası uygulandı. Böylelikle Loubet, bu ayki maaşının dörtte birini alamayacak.
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fransa, silah, denizaltı, ulusal birlik, ulusal birlik (rn)
fransa, silah, denizaltı, ulusal birlik, ulusal birlik (rn)
Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı 'korkaklıkla' suçlayan milletvekiline disiplin cezası
00:24 12.10.2022 (güncellendi: 00:25 12.10.2022) Abone ol
Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'e "korkak" diyen aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekiline disiplin cezası verildi.
Ulusal Meclis'te aşırı sağcı RN milletvekili Alexandre Loubet, uçaklar ve nükleer denizaltılar için parçalar sağlayan Fransız Exxelia şirketinin Amerikalı bir gruba satılma olasılığını anımsatarak, bunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "bir dizi endüstriyel ihanetin parçası olacağı" değerlendirmesinde bulundu.
Loubet, "Bay Le Maire, Fransa'nın çıkarlarına ihanet etmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?" sorusunu yöneltti.
Le Maire buna cevaben, RN'nin büyük laflar ettiğini ve polemikler körüklediği şeklinde eleştiride bulundu.
Loubet ise, "Fransa'nın çıkarlarını korunmayı reddedenlerin korkaklığını kınayan (Eski Fransa Başbakanı Dominique) Bay Villepin için çalışmıştınız. Bugün korkak sizsiniz" ifadesini kullandı.
Le Maire, "korkak" ifadesi için RN'den özür beklediğini söyledi.
RN milletvekilleri ise meclisi terk etti.
Loubet'e Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet tarafından disiplin cezası uygulandı. Böylelikle Loubet, bu ayki maaşının dörtte birini alamayacak.