https://sputniknews.com.tr/20221012/esenyurt-kaymakamligi-miss-uganda-guzellik-yarismasini-iptal-etti-1062223100.html
Esenyurt Kaymakamlığı, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasını iptal etti
Esenyurt Kaymakamlığı, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasını iptal etti
İstanbul Esenyurt Kaymakamlığı, belediye tarafından Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlemek istediği 'Miss Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması'nı iptal... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T12:39+0300
2022-10-12T12:39+0300
2022-10-12T12:50+0300
yaşam
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güzellik yarışması
uganda
esenyurt
kaymakamlık
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İstanbul Esenyurt’ta Kardeş Kültürler Festivali kapsamında dün düzenlenmek istenen ‘Miss Uganda Esenyurt’ adlı güzellik yarışması kaymakamlık tarafından iptal edildi.TELE1’den Barış Önal’a konuşan Esenyurt Belediyesi Basın Yayın Müdürü Metin Karakoç’un aktardığına göre, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İl Dernekler Birliği’ne ‘Türk örf adet ve geleneklerine uygun olmadığı ve şehrin imajının bozulmaması gerektiğini’ söyleyerek etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.Basın müdürü Karakoç açıklamasında, iptal edilen etkinlikle ilgili belediyeye yazılı bir metnin gelmediğini söyledi. Belediye yarışmayı duyurduğu tweet’i silerken herhangi bir resmi açıklama yayınlamadı.
https://sputniknews.com.tr/20210609/rusyada-hapishane-gardiyanlari-arasinda-guzellik-yarismasi-duzenleniyor-1044693831.html
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türkiye, güzellik yarışması, uganda, esenyurt, kaymakamlık
Esenyurt Kaymakamlığı, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasını iptal etti
12:39 12.10.2022 (güncellendi: 12:50 12.10.2022) Abone ol
İstanbul Esenyurt Kaymakamlığı, belediye tarafından Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlemek istediği 'Miss Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması'nı iptal etti.
İstanbul Esenyurt’ta Kardeş Kültürler Festivali kapsamında dün düzenlenmek istenen ‘Miss Uganda Esenyurt’ adlı güzellik yarışması kaymakamlık tarafından iptal edildi.
TELE1’den Barış Önal’a konuşan
Esenyurt Belediyesi Basın Yayın Müdürü Metin Karakoç’un aktardığına göre, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İl Dernekler Birliği’ne ‘Türk örf adet ve geleneklerine uygun olmadığı ve şehrin imajının bozulmaması gerektiğini’
söyleyerek etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.
Basın müdürü Karakoç açıklamasında, iptal edilen etkinlikle ilgili belediyeye yazılı bir metnin gelmediğini söyledi. Belediye yarışmayı duyurduğu tweet’i silerken herhangi bir resmi açıklama yayınlamadı.