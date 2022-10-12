https://sputniknews.com.tr/20221012/esenyurt-kaymakamligi-miss-uganda-guzellik-yarismasini-iptal-etti-1062223100.html

Esenyurt Kaymakamlığı, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasını iptal etti

Esenyurt Kaymakamlığı, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasını iptal etti

İstanbul Esenyurt Kaymakamlığı, belediye tarafından Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlemek istediği 'Miss Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması'nı iptal... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

güzellik yarışması

uganda

esenyurt

kaymakamlık

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İstanbul Esenyurt’ta Kardeş Kültürler Festivali kapsamında dün düzenlenmek istenen ‘Miss Uganda Esenyurt’ adlı güzellik yarışması kaymakamlık tarafından iptal edildi.TELE1’den Barış Önal’a konuşan Esenyurt Belediyesi Basın Yayın Müdürü Metin Karakoç’un aktardığına göre, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İl Dernekler Birliği’ne ‘Türk örf adet ve geleneklerine uygun olmadığı ve şehrin imajının bozulmaması gerektiğini’ söyleyerek etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.Basın müdürü Karakoç açıklamasında, iptal edilen etkinlikle ilgili belediyeye yazılı bir metnin gelmediğini söyledi. Belediye yarışmayı duyurduğu tweet’i silerken herhangi bir resmi açıklama yayınlamadı.

https://sputniknews.com.tr/20210609/rusyada-hapishane-gardiyanlari-arasinda-guzellik-yarismasi-duzenleniyor-1044693831.html

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