Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221012/esenyurt-kaymakamligi-miss-uganda-guzellik-yarismasini-iptal-etti-1062223100.html
Esenyurt Kaymakamlığı, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasını iptal etti
Esenyurt Kaymakamlığı, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasını iptal etti
İstanbul Esenyurt Kaymakamlığı, belediye tarafından Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlemek istediği 'Miss Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması'nı iptal... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T12:39+0300
2022-10-12T12:50+0300
yaşam
türkiye
güzellik yarışması
uganda
esenyurt
kaymakamlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062222937_0:95:1281:815_1920x0_80_0_0_889c4ce0df2c081740b8e3c0bf10740b.jpg
İstanbul Esenyurt’ta Kardeş Kültürler Festivali kapsamında dün düzenlenmek istenen ‘Miss Uganda Esenyurt’ adlı güzellik yarışması kaymakamlık tarafından iptal edildi.TELE1’den Barış Önal’a konuşan Esenyurt Belediyesi Basın Yayın Müdürü Metin Karakoç’un aktardığına göre, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İl Dernekler Birliği’ne ‘Türk örf adet ve geleneklerine uygun olmadığı ve şehrin imajının bozulmaması gerektiğini’ söyleyerek etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.Basın müdürü Karakoç açıklamasında, iptal edilen etkinlikle ilgili belediyeye yazılı bir metnin gelmediğini söyledi. Belediye yarışmayı duyurduğu tweet’i silerken herhangi bir resmi açıklama yayınlamadı.
https://sputniknews.com.tr/20210609/rusyada-hapishane-gardiyanlari-arasinda-guzellik-yarismasi-duzenleniyor-1044693831.html
uganda
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062222937_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_06647fbc82d2ce04fd5059917f774b74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, güzellik yarışması, uganda, esenyurt, kaymakamlık
türkiye, güzellik yarışması, uganda, esenyurt, kaymakamlık

Esenyurt Kaymakamlığı, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasını iptal etti

12:39 12.10.2022 (güncellendi: 12:50 12.10.2022)
© Fotoğraf : Esenyurt BelediyesiEsenyurt Belediyesi
Esenyurt Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Fotoğraf : Esenyurt Belediyesi
Abone olTelegram
İstanbul Esenyurt Kaymakamlığı, belediye tarafından Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlemek istediği 'Miss Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması'nı iptal etti.
İstanbul Esenyurt’ta Kardeş Kültürler Festivali kapsamında dün düzenlenmek istenen ‘Miss Uganda Esenyurt’ adlı güzellik yarışması kaymakamlık tarafından iptal edildi.
TELE1’den Barış Önal’a konuşan Esenyurt Belediyesi Basın Yayın Müdürü Metin Karakoç’un aktardığına göre, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İl Dernekler Birliği’ne ‘Türk örf adet ve geleneklerine uygun olmadığı ve şehrin imajının bozulmaması gerektiğini’ söyleyerek etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.
Basın müdürü Karakoç açıklamasında, iptal edilen etkinlikle ilgili belediyeye yazılı bir metnin gelmediğini söyledi. Belediye yarışmayı duyurduğu tweet’i silerken herhangi bir resmi açıklama yayınlamadı.
Rusya’da hapishane gardiyanları arasında güzellik yarışması düzenleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2021
DÜNYA
Rusya’da hapishane gardiyanları arasında güzellik yarışması düzenleniyor
9 Haziran 2021, 14:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала