https://sputniknews.com.tr/20221012/eczanelerin-ilaclardan-aldigi-kar-payinin-yukseltilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1062244747.html

Eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payının yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payının yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin kararda yapılan değişiklikle eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payı yükseltildi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T21:56+0300

2022-10-12T21:56+0300

2022-10-12T21:57+0300

türkiye

eczane

ilaç

kar

satış

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1043538960_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d621474b7985810986012e422fac0f10.jpg

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu kararla ilaçların perakende satış fiyatı belirlenirken, uygulanacak eczacı kâr oranlarında artışa gidildi.Buna göre eczacıların kârı, 200 liraya kadar (200 lira dahil) olan ilaçlarda yüzde 28'e, 200-400 lira arasında kalan (400 lira dahil) ilaçlarda yüzde 18'e, 400 liranın üstündeki ilaçlarda ise yüzde 13'e yükseltildi.

https://sputniknews.com.tr/20221012/eczanelerin-ilac-satisindan-kr-payi-yukseltildi-1062216975.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eczane, ilaç, kar, satış, resmi gazete