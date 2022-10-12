https://sputniknews.com.tr/20221012/eczanelerin-ilaclardan-aldigi-kar-payinin-yukseltilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1062244747.html
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payının yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payının yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin kararda yapılan değişiklikle eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payı yükseltildi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T21:56+0300
2022-10-12T21:56+0300
2022-10-12T21:57+0300
türkiye
eczane
ilaç
kar
satış
resmi gazete
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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu kararla ilaçların perakende satış fiyatı belirlenirken, uygulanacak eczacı kâr oranlarında artışa gidildi.Buna göre eczacıların kârı, 200 liraya kadar (200 lira dahil) olan ilaçlarda yüzde 28'e, 200-400 lira arasında kalan (400 lira dahil) ilaçlarda yüzde 18'e, 400 liranın üstündeki ilaçlarda ise yüzde 13'e yükseltildi.
https://sputniknews.com.tr/20221012/eczanelerin-ilac-satisindan-kr-payi-yukseltildi-1062216975.html
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eczane, ilaç, kar, satış, resmi gazete
eczane, ilaç, kar, satış, resmi gazete
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payının yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
21:56 12.10.2022 (güncellendi: 21:57 12.10.2022) Abone ol
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin kararda yapılan değişiklikle eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payı yükseltildi.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu kararla ilaçların perakende satış fiyatı belirlenirken, uygulanacak eczacı kâr oranlarında artışa gidildi.
Buna göre eczacıların kârı, 200 liraya kadar (200 lira dahil) olan ilaçlarda yüzde 28'e, 200-400 lira arasında kalan (400 lira dahil) ilaçlarda yüzde 18'e, 400 liranın üstündeki ilaçlarda ise yüzde 13'e yükseltildi.