https://sputniknews.com.tr/20221012/eczanelerin-ilac-satisindan-kr-payi-yukseltildi-1062216975.html
Eczanelerin ilaç satışından kâr payı yükseltildi
Eczanelerin ilaç satışından kâr payı yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranları yükseltilerek, 100 TL'ye kadar olan ilaçlarda yüzde 25 olan kâr payı yüzde 28'e... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T09:42+0300
2022-10-12T09:42+0300
2022-10-12T09:42+0300
ekonomi
türkiye
fahiş fiyat
eczane
ilaç
resmi gazete
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Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 2017'de yürürlüğe konulan “Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 6. maddesi değiştirildi.Buna göre 100 TL’ye kadar olan ilaçlarda eczacı kârı yüzde 25’ten 28’e çıkartıldı. 100 ile 200 TL arasındaki ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16’dan yüzde 28’e yükseldi. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 TL üzeri ilaçlarda yüzde 12’den 13’e çıktı. Ecza depolarının kâr oranları ise değişmedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220923/turk-eczacilari-birliginden-14-yil-sonra-miting-karari-1061540725.html
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türkiye, fahiş fiyat, eczane, ilaç, resmi gazete
türkiye, fahiş fiyat, eczane, ilaç, resmi gazete
Eczanelerin ilaç satışından kâr payı yükseltildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranları yükseltilerek, 100 TL'ye kadar olan ilaçlarda yüzde 25 olan kâr payı yüzde 28'e çıktı.
Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 2017'de yürürlüğe konulan “Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 6. maddesi değiştirildi.
Buna göre 100 TL’ye kadar olan ilaçlarda eczacı kârı yüzde 25’ten 28’e çıkartıldı. 100 ile 200 TL arasındaki ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16’dan yüzde 28’e yükseldi. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 TL üzeri ilaçlarda yüzde 12’den 13’e çıktı. Ecza depolarının kâr oranları ise değişmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar şöyle:
"Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir."