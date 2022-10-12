https://sputniknews.com.tr/20221012/eczanelerin-ilac-satisindan-kr-payi-yukseltildi-1062216975.html

Eczanelerin ilaç satışından kâr payı yükseltildi

Eczanelerin ilaç satışından kâr payı yükseltildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranları yükseltilerek, 100 TL'ye kadar olan ilaçlarda yüzde 25 olan kâr payı yüzde 28'e... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T09:42+0300

2022-10-12T09:42+0300

2022-10-12T09:42+0300

ekonomi

türkiye

fahiş fiyat

eczane

ilaç

resmi gazete

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Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 2017'de yürürlüğe konulan “Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 6. maddesi değiştirildi.Buna göre 100 TL’ye kadar olan ilaçlarda eczacı kârı yüzde 25’ten 28’e çıkartıldı. 100 ile 200 TL arasındaki ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16’dan yüzde 28’e yükseldi. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 TL üzeri ilaçlarda yüzde 12’den 13’e çıktı. Ecza depolarının kâr oranları ise değişmedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20220923/turk-eczacilari-birliginden-14-yil-sonra-miting-karari-1061540725.html

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türkiye, fahiş fiyat, eczane, ilaç, resmi gazete