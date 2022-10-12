Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221012/eczanelerin-ilac-satisindan-kr-payi-yukseltildi-1062216975.html
Eczanelerin ilaç satışından kâr payı yükseltildi
Eczanelerin ilaç satışından kâr payı yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranları yükseltilerek, 100 TL'ye kadar olan ilaçlarda yüzde 25 olan kâr payı yüzde 28'e... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T09:42+0300
2022-10-12T09:42+0300
ekonomi
türkiye
fahiş fiyat
eczane
ilaç
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166886_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_458a36712f6385cc90cce9e08d5a3eb1.jpg
Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 2017'de yürürlüğe konulan “Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 6. maddesi değiştirildi.Buna göre 100 TL’ye kadar olan ilaçlarda eczacı kârı yüzde 25’ten 28’e çıkartıldı. 100 ile 200 TL arasındaki ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16’dan yüzde 28’e yükseldi. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 TL üzeri ilaçlarda yüzde 12’den 13’e çıktı. Ecza depolarının kâr oranları ise değişmedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220923/turk-eczacilari-birliginden-14-yil-sonra-miting-karari-1061540725.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166886_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9b3c295f1ed02addbaf9269b8b1cc4e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, fahiş fiyat, eczane, ilaç, resmi gazete
türkiye, fahiş fiyat, eczane, ilaç, resmi gazete

Eczanelerin ilaç satışından kâr payı yükseltildi

09:42 12.10.2022
© AAeczane
eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranları yükseltilerek, 100 TL'ye kadar olan ilaçlarda yüzde 25 olan kâr payı yüzde 28'e çıktı.
Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 2017'de yürürlüğe konulan “Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 6. maddesi değiştirildi.
Buna göre 100 TL’ye kadar olan ilaçlarda eczacı kârı yüzde 25’ten 28’e çıkartıldı. 100 ile 200 TL arasındaki ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16’dan yüzde 28’e yükseldi. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 TL üzeri ilaçlarda yüzde 12’den 13’e çıktı. Ecza depolarının kâr oranları ise değişmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar şöyle:
"Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir."
Eczane, eczacı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
TÜRKİYE
Türk Eczacıları Birliği'nden 14 yıl sonra miting kararı: 'Taleplerimize karşılık bulamıyoruz'
23 Eylül, 12:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала