Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da: 'Yılların birikmişliği bir heyecan, çoşku var'

2018 yılında kupayı Angola'ya vermiştik. Dünya Kupası'nı da o zamanda biz hak etmiştik. Ancak sonuçta penaltılara kaldık. Penaltıyı da ben kaçırmıştım. Kardeşlerim şimdi Angola'ya bir ders verdi, her yıla bir gol attılar. 4-1 net bir skorla dünya şampiyonu oldular. Ne mutlu bize ki bu coğrafyanın evlatlarıyız. Çocukların ayaklarına sağlık. İnşallah bundan sonraki hedefimiz aynı şekilde kupaya kardeş getirmek."