https://sputniknews.com.tr/20221012/dunya-sampiyonu-ampute-futbol-milli-takimi-ankarada-yillarin-birikmisligi-bir-heyecan-cosku-var-1062211251.html
Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da: 'Yılların birikmişliği bir heyecan, çoşku var'
Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da: 'Yılların birikmişliği bir heyecan, çoşku var'
İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'ya geldi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T01:10+0300
2022-10-12T01:10+0300
2022-10-12T01:10+0300
spor
ampute milli takımı
türkiye ampute milli takımı
ampute futbol dünya şampiyonası
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Dünya şampiyonu Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.Teknik direktör Osman Çakmak, şampiyon sporcular ve bazı yöneticiler çiçeklerle karşılandı.Burada gazetecilere açıklama yapan Osman Çakmak, futbolcuların maçlarda coşkuyla mücadele ettiğini söyledi. Oyuncuların sahaya karakterlerini koyduğunu belirten Çakmak, şu ifadeleri kullandı:Bu arada Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da havaalanında karşılaştığı milli takımı ve yöneticileri tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20221009/turkiye-ampute-futbol-milli-takimi-angolayi-4-1-yenerek-dunya-sampiyonu-oldu-1062129952.html
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ampute milli takımı, türkiye ampute milli takımı, ampute futbol dünya şampiyonası
ampute milli takımı, türkiye ampute milli takımı, ampute futbol dünya şampiyonası
Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da: 'Yılların birikmişliği bir heyecan, çoşku var'
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İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'ya geldi.
Dünya şampiyonu Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Teknik direktör Osman Çakmak, şampiyon sporcular ve bazı yöneticiler çiçeklerle karşılandı.
Burada gazetecilere açıklama yapan Osman Çakmak, futbolcuların maçlarda coşkuyla mücadele ettiğini söyledi. Oyuncuların sahaya karakterlerini koyduğunu belirten Çakmak, şu ifadeleri kullandı:
“Yılların birikmişliği, bir heyecan var, bir coşku var, bu coşkuyla beraber çok güzel mücadele ettiler. Sahaya karakterini koydular. Asaletini cesaretini koydular.
2018 yılında kupayı Angola'ya vermiştik. Dünya Kupası'nı da o zamanda biz hak etmiştik. Ancak sonuçta penaltılara kaldık. Penaltıyı da ben kaçırmıştım. Kardeşlerim şimdi Angola'ya bir ders verdi, her yıla bir gol attılar. 4-1 net bir skorla dünya şampiyonu oldular. Ne mutlu bize ki bu coğrafyanın evlatlarıyız. Çocukların ayaklarına sağlık. İnşallah bundan sonraki hedefimiz aynı şekilde kupaya kardeş getirmek."
Bu arada Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da havaalanında karşılaştığı milli takımı ve yöneticileri tebrik etti.