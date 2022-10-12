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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T08:46+0300
2022-10-12T08:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
kazakistan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı “TUR” ile Astana’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana’da olması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’da bugün Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim’de de Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6’ncı Zirvesi’nde devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.
türkiye
kazakistan
astana
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recep tayyip erdoğan, türkiye, kazakistan, astana
recep tayyip erdoğan, türkiye, kazakistan, astana

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti

08:46 12.10.2022
© AA / Murat KulaTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı “TUR” ile Astana’ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana’da olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’da bugün Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim’de de Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6’ncı Zirvesi’nde devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.
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