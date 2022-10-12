https://sputniknews.com.tr/20221012/cumhurbaskani-erdogan-kazakistana-gitti-1062215908.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T08:46+0300

2022-10-12T08:46+0300

2022-10-12T08:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

kazakistan

astana

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı “TUR” ile Astana’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana’da olması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’da bugün Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim’de de Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6’ncı Zirvesi’nde devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

türkiye

kazakistan

astana

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recep tayyip erdoğan, türkiye, kazakistan, astana