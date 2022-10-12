https://sputniknews.com.tr/20221012/chpli-tanal-turk-vatandasligi-alan-yabancilarin-oy-kullanmamalari-icin-meclise-kanun-teklifi-sundu-1062247797.html
CHP'li Tanal Türk vatandaşlığı alan yabancıların oy kullanmamaları için Meclis’e kanun teklifi sundu
CHP'li Tanal Türk vatandaşlığı alan yabancıların oy kullanmamaları için Meclis’e kanun teklifi sundu
CHP İstanbul Milletvekili Tanal, Türk vatandaşlığı alan yabancıların ilk seçimlerde oy kullanmamaları için Meclis’e kanun teklifi sundu. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T23:16+0300
2022-10-12T23:16+0300
2022-10-12T23:20+0300
politika
mahmut tanal
kanun teklifi
chp
vatandaş
vatandaşlık
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı ülke vatandaşlarının ilk seçimde oy kullanmamaları' amacıyla kanun teklifi hazırladı.Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, Türk vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkına yönelik ihlallerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.'Seçme hakkının yalnızca vatandaşlarımız tarafından kullanılması ülkemizin güvenliği için önemlidir'Birgün'ün haberine göre Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının düzenlendiği Anayasa'nın 67. maddesi hatırlatıldı.Seçme ve seçilme hakkının aktif statü haklardan olduğunun belirtildiği gerekçede, aktif statü hakların ise vatandaşlara siyasal tutum ve görüşlerini açıklama, örgütlenme, seçme ve seçilme yoluyla devlet yönetimine katılma yetkisi veren haklardan olduğu belirtildi.Dünyada her ülkede seçmen olabilmenin ve seçilebilmenin birtakım kurallarının bulunduğunun aktarıldığı gerekçede, "Seçimlerde oy kullanabilme, seçme hakkını kullanabilmenin şartlarından biri vatandaşlıktır. Seçim, ulusal egemenliğin bir ifadesi, demokratik düzenin simgesi olduğundan, seçme hakkının yalnızca vatandaşlara tanınması gerekir. Zira söz konusu seçme hakkının yalnızca vatandaşlarımız tarafından kullanılması ülkemizin güvenliği için önemlidir" ifadelerine yer verildi.'Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlara gelen veya sınırları geçen, geçici koruma statüsündeki yabancıların da Türk vatandaşlığını kazanabildiğinin' ifade edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi:Tanal, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, 'ülkedeki yabancılardan Türkiye vatandaşlığı almaya hak kazanan kişilerin, vatandaşlık kazandığı tarih itibariyle ilk gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanmaması sağlanarak, ülke vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkının ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini' ifade etti.
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mahmut tanal, kanun teklifi, chp, vatandaş, vatandaşlık
mahmut tanal, kanun teklifi, chp, vatandaş, vatandaşlık
CHP'li Tanal Türk vatandaşlığı alan yabancıların oy kullanmamaları için Meclis’e kanun teklifi sundu
23:16 12.10.2022 (güncellendi: 23:20 12.10.2022) Abone ol
CHP İstanbul Milletvekili Tanal, Türk vatandaşlığı alan yabancıların ilk seçimlerde oy kullanmamaları için Meclis’e kanun teklifi sundu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı ülke vatandaşlarının ilk seçimde oy kullanmamaları' amacıyla kanun teklifi hazırladı.
Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, Türk vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkına yönelik ihlallerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
'Seçme hakkının yalnızca vatandaşlarımız tarafından kullanılması ülkemizin güvenliği için önemlidir'
Birgün'ün haberine göre
Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının düzenlendiği Anayasa'nın 67. maddesi hatırlatıldı.
Seçme ve seçilme hakkının aktif statü haklardan olduğunun belirtildiği gerekçede, aktif statü hakların ise vatandaşlara siyasal tutum ve görüşlerini açıklama, örgütlenme, seçme ve seçilme yoluyla devlet yönetimine katılma yetkisi veren haklardan olduğu belirtildi.
Dünyada her ülkede seçmen olabilmenin ve seçilebilmenin birtakım kurallarının bulunduğunun aktarıldığı gerekçede, "Seçimlerde oy kullanabilme, seçme hakkını kullanabilmenin şartlarından biri vatandaşlıktır. Seçim, ulusal egemenliğin bir ifadesi, demokratik düzenin simgesi olduğundan, seçme hakkının yalnızca vatandaşlara tanınması gerekir. Zira söz konusu seçme hakkının yalnızca vatandaşlarımız tarafından kullanılması ülkemizin güvenliği için önemlidir" ifadelerine yer verildi.
'Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlara gelen veya sınırları geçen, geçici koruma statüsündeki yabancıların da Türk vatandaşlığını kazanabildiğinin' ifade edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi:
"Yabancı bir kişinin vatandaşlık bağıyla bağlandığı ülkenin tarihini, dilini, gelenek ve göreneklerini öğrenmesi, benimsemesi, vatandaşlık kazandığı ülkeye sadakati kuşkusuz ki seçme hakkını doğru bir şekilde kullanabilmesi için oldukça önemlidir. Demokrasinin ve ulusal egemenliğin sağlanabilmesi için ülkemizdeki yabancıların ülkemize olan sadakatinin artması, vatandaşlık duygularının yerleşerek benimsemesi gerekmektedir. Ülkemizde gerçekleşecek olan seçimlerde Türk milletinin gerçek iradesinin yansıtılması ile demokratik düzen sağlanabilir.”
Tanal, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, 'ülkedeki yabancılardan Türkiye vatandaşlığı almaya hak kazanan kişilerin, vatandaşlık kazandığı tarih itibariyle ilk gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanmaması sağlanarak, ülke vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkının ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini' ifade etti.