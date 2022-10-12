https://sputniknews.com.tr/20221012/chpli-tanal-turk-vatandasligi-alan-yabancilarin-oy-kullanmamalari-icin-meclise-kanun-teklifi-sundu-1062247797.html

CHP'li Tanal Türk vatandaşlığı alan yabancıların oy kullanmamaları için Meclis’e kanun teklifi sundu

CHP'li Tanal Türk vatandaşlığı alan yabancıların oy kullanmamaları için Meclis’e kanun teklifi sundu

CHP İstanbul Milletvekili Tanal, Türk vatandaşlığı alan yabancıların ilk seçimlerde oy kullanmamaları için Meclis’e kanun teklifi sundu. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T23:16+0300

2022-10-12T23:16+0300

2022-10-12T23:20+0300

politika

mahmut tanal

kanun teklifi

chp

vatandaş

vatandaşlık

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı ülke vatandaşlarının ilk seçimde oy kullanmamaları' amacıyla kanun teklifi hazırladı.Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, Türk vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkına yönelik ihlallerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.'Seçme hakkının yalnızca vatandaşlarımız tarafından kullanılması ülkemizin güvenliği için önemlidir'Birgün'ün haberine göre Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının düzenlendiği Anayasa'nın 67. maddesi hatırlatıldı.Seçme ve seçilme hakkının aktif statü haklardan olduğunun belirtildiği gerekçede, aktif statü hakların ise vatandaşlara siyasal tutum ve görüşlerini açıklama, örgütlenme, seçme ve seçilme yoluyla devlet yönetimine katılma yetkisi veren haklardan olduğu belirtildi.Dünyada her ülkede seçmen olabilmenin ve seçilebilmenin birtakım kurallarının bulunduğunun aktarıldığı gerekçede, "Seçimlerde oy kullanabilme, seçme hakkını kullanabilmenin şartlarından biri vatandaşlıktır. Seçim, ulusal egemenliğin bir ifadesi, demokratik düzenin simgesi olduğundan, seçme hakkının yalnızca vatandaşlara tanınması gerekir. Zira söz konusu seçme hakkının yalnızca vatandaşlarımız tarafından kullanılması ülkemizin güvenliği için önemlidir" ifadelerine yer verildi.'Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlara gelen veya sınırları geçen, geçici koruma statüsündeki yabancıların da Türk vatandaşlığını kazanabildiğinin' ifade edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi:Tanal, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, 'ülkedeki yabancılardan Türkiye vatandaşlığı almaya hak kazanan kişilerin, vatandaşlık kazandığı tarih itibariyle ilk gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanmaması sağlanarak, ülke vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkının ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini' ifade etti.

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mahmut tanal, kanun teklifi, chp, vatandaş, vatandaşlık