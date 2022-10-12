https://sputniknews.com.tr/20221012/cagatay-konaklama-vergisini-yorumladi-yasa-yapici-bir-gedik-kapadi-1062255830.html
Çağatay konaklama vergisini yorumladı: ‘Yasa yapıcı bir gedik kapadı’
Çağatay konaklama vergisini yorumladı: ‘Yasa yapıcı bir gedik kapadı’
1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan konaklama vergisinin işlevi konusunda Ali Çağatay “Burada bir hülle var. Yasalar bunlara karşı hazırlanıyor ve bence güzel... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T10:24+0300
2022-10-12T10:24+0300
2022-10-13T10:25+0300
seyir hali
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2023
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Çağatay konaklama vergisini yorumladı: ‘Yasa yapıcı bir gedik kapadı’
12.10.2022 SEYİR HALİ
Gazeteci Ali Çağatay, 1 Ocak 2023 yılında yürürlüğe girecek olan konaklama vergisinin kapsamını ve uygulamada getireceği işlevleri Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında yorumladı.Konaklama vergisinin kapsamını betimleyen Çağatay, tekrar ertelenme olasılığını “1 Ocak 2023’ten itibaren hayatımıza yeni bir vergi geliyor. Bu vergi birkaç kez ertelendi. En sonunda 1 Ocak 2023’te hayata geçirilmesine karar verildi. Adı konaklama vergisi: otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi her nerede konaklıyorsanız vergisini ödeyeceksiniz. Sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda bir özgür tatil anlayışı olan karavan ve motokaravanlarla seyahat edenleri de kapsıyor. Devlet görünür, görünmez her şeyden vergi almak üzere bir koşullanmışlık peşinde. Tekrar ertelenebilir mi? Bilmiyoruz. Seçim de var. Kamuoyu baskısıyla nasıl taksi şoförleri yüzünden Über Türkiye’ye gelemiyor, bu işi yapan büyük bir kesim var. Turizm büyük bir sektör, ekmek yiyenlerin bağları da var. Yasa 2019’da çıktı, 2021’e ertelendi ve tekrar 2023’e ertelendi” diye değerlendirdi.‘Yasa yapıcıyı kutluyoruz, iyi bir yasa tekniği geliştirmişler’Çağatay, yasanın vergi kaçırmaya karşı olarak gördüğü kısmına “Yasada bir husus var. Butik otele gittiniz ve geceleme hizmeti aldınız. Gecenin bir yarısı yatak rahatsız etti, pire çıktı ya da bir şey oldu ve tesisten ayrıldınız. Paranızı geri almak için resepsiyona gittiniz. Devlet ‘o misafirin parasını alırım’ diyor. Burada bir hülle var. Yasalar bunlara karşı hazırlanıyor ve bence güzel hazırlanmış. Müşteri geldi beğenmedi ve gitti. Müşterilerin yüzde kırkı gece beğenmiyor ve çıkıyor. Bu vergiden kaçırmak için düşünülmüş bir yöntemdi. Yasa yapıcıyı bu gediği kapattığı için kutluyoruz. İyi bir yasa tekniği geliştirmişler” diye dikkat çekti.
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, turizm, otel, konaklama, vergi, yasa, 2023, аудио
radyo, turizm, otel, konaklama, vergi, yasa, 2023, аудио
Çağatay konaklama vergisini yorumladı: ‘Yasa yapıcı bir gedik kapadı’
10:24 12.10.2022 (güncellendi: 10:25 13.10.2022) Abone ol
1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan konaklama vergisinin işlevi konusunda Ali Çağatay “Burada bir hülle var. Yasalar bunlara karşı hazırlanıyor ve bence güzel hazırlanmış. Müşterilerin yüzde kırkı gece beğenmiyor ve çıkıyor. Bu vergiden kaçırmak için düşünülmüş bir yöntemdi. Yasa yapıcıyı bu gediği kapattığı için kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ali Çağatay, 1 Ocak 2023 yılında yürürlüğe girecek olan konaklama vergisinin kapsamını ve uygulamada getireceği işlevleri Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında yorumladı.
Konaklama vergisinin kapsamını betimleyen Çağatay, tekrar ertelenme olasılığını “1 Ocak 2023’ten itibaren hayatımıza yeni bir vergi geliyor. Bu vergi birkaç kez ertelendi. En sonunda 1 Ocak 2023’te hayata geçirilmesine karar verildi. Adı konaklama vergisi: otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi her nerede konaklıyorsanız vergisini ödeyeceksiniz. Sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda bir özgür tatil anlayışı olan karavan ve motokaravanlarla seyahat edenleri de kapsıyor. Devlet görünür, görünmez her şeyden vergi almak üzere bir koşullanmışlık peşinde. Tekrar ertelenebilir mi? Bilmiyoruz. Seçim de var. Kamuoyu baskısıyla nasıl taksi şoförleri yüzünden Über Türkiye’ye gelemiyor, bu işi yapan büyük bir kesim var. Turizm büyük bir sektör, ekmek yiyenlerin bağları da var. Yasa 2019’da çıktı, 2021’e ertelendi ve tekrar 2023’e ertelendi” diye değerlendirdi.
‘Yasa yapıcıyı kutluyoruz, iyi bir yasa tekniği geliştirmişler’
Çağatay, yasanın vergi kaçırmaya karşı olarak gördüğü kısmına “Yasada bir husus var. Butik otele gittiniz ve geceleme hizmeti aldınız. Gecenin bir yarısı yatak rahatsız etti, pire çıktı ya da bir şey oldu ve tesisten ayrıldınız. Paranızı geri almak için resepsiyona gittiniz. Devlet ‘o misafirin parasını alırım’ diyor. Burada bir hülle var. Yasalar bunlara karşı hazırlanıyor ve bence güzel hazırlanmış. Müşteri geldi beğenmedi ve gitti. Müşterilerin yüzde kırkı gece beğenmiyor ve çıkıyor. Bu vergiden kaçırmak için düşünülmüş bir yöntemdi. Yasa yapıcıyı bu gediği kapattığı için kutluyoruz. İyi bir yasa tekniği geliştirmişler” diye dikkat çekti.