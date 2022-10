https://sputniknews.com.tr/20221012/cagatay-konaklama-vergisini-yorumladi-yasa-yapici-bir-gedik-kapadi-1062255830.html

Çağatay konaklama vergisini yorumladı: ‘Yasa yapıcı bir gedik kapadı’

Çağatay konaklama vergisini yorumladı: ‘Yasa yapıcı bir gedik kapadı’

1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan konaklama vergisinin işlevi konusunda Ali Çağatay “Burada bir hülle var. Yasalar bunlara karşı hazırlanıyor ve bence güzel... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T10:24+0300

2022-10-12T10:24+0300

2022-10-13T10:25+0300

seyir hali

radyo

turizm

otel

konaklama

vergi

yasa

2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1062255550_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_7c3fe75a32ed1d80f42fb030af29bbcc.jpg

Çağatay konaklama vergisini yorumladı: ‘Yasa yapıcı bir gedik kapadı’ 12.10.2022 SEYİR HALİ

Gazeteci Ali Çağatay, 1 Ocak 2023 yılında yürürlüğe girecek olan konaklama vergisinin kapsamını ve uygulamada getireceği işlevleri Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında yorumladı.Konaklama vergisinin kapsamını betimleyen Çağatay, tekrar ertelenme olasılığını “1 Ocak 2023’ten itibaren hayatımıza yeni bir vergi geliyor. Bu vergi birkaç kez ertelendi. En sonunda 1 Ocak 2023’te hayata geçirilmesine karar verildi. Adı konaklama vergisi: otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi her nerede konaklıyorsanız vergisini ödeyeceksiniz. Sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda bir özgür tatil anlayışı olan karavan ve motokaravanlarla seyahat edenleri de kapsıyor. Devlet görünür, görünmez her şeyden vergi almak üzere bir koşullanmışlık peşinde. Tekrar ertelenebilir mi? Bilmiyoruz. Seçim de var. Kamuoyu baskısıyla nasıl taksi şoförleri yüzünden Über Türkiye’ye gelemiyor, bu işi yapan büyük bir kesim var. Turizm büyük bir sektör, ekmek yiyenlerin bağları da var. Yasa 2019’da çıktı, 2021’e ertelendi ve tekrar 2023’e ertelendi” diye değerlendirdi.‘Yasa yapıcıyı kutluyoruz, iyi bir yasa tekniği geliştirmişler’Çağatay, yasanın vergi kaçırmaya karşı olarak gördüğü kısmına “Yasada bir husus var. Butik otele gittiniz ve geceleme hizmeti aldınız. Gecenin bir yarısı yatak rahatsız etti, pire çıktı ya da bir şey oldu ve tesisten ayrıldınız. Paranızı geri almak için resepsiyona gittiniz. Devlet ‘o misafirin parasını alırım’ diyor. Burada bir hülle var. Yasalar bunlara karşı hazırlanıyor ve bence güzel hazırlanmış. Müşteri geldi beğenmedi ve gitti. Müşterilerin yüzde kırkı gece beğenmiyor ve çıkıyor. Bu vergiden kaçırmak için düşünülmüş bir yöntemdi. Yasa yapıcıyı bu gediği kapattığı için kutluyoruz. İyi bir yasa tekniği geliştirmişler” diye dikkat çekti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, turizm, otel, konaklama, vergi, yasa, 2023, аудио