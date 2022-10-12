https://sputniknews.com.tr/20221012/bm-genel-kurulu-yeni-bolgelerin-rusyaya-katilimini-kinayan-karari-kabul-etti-1062248466.html
BM Genel Kurulu, yeni bölgelerin Rusya'ya katılımını kınayan kararı kabul etti
BM Genel Kurulu, yeni bölgelerin Rusya'ya katılımını kınayan kararı kabul etti
BM Genel Kurulu, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya katılımını kınayan kararı kabul etti. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T23:47+0300
2022-10-12T23:47+0300
2022-10-12T23:55+0300
ukrayna krizi
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
rusya
referandum
kınama
karar
ukrayna
bölge
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin referandumla Rusya'ya katılımını kınayan kararı 143 üyenin 'evet' oyuyla onayladı.5 ülke karara karşı çıkarken 35 ülke ise çekimser kaldı.Rusya, oylamayı hangi devletlerin kararı desteklediğinin kamuoyuna açıklanmayacağı bir 'gizli oylama' yoluyla yapmaya çalışmıştı. Bu fikir, bazı ülkeler üzerindeki Batı baskısını azaltmayı amaçlıyordu ancak Genel Kurul bu şekilde bir oylamayı reddetti.
https://sputniknews.com.tr/20221006/gercekler-ve-rakamlarla-rusyaya-baglanan-yeni-bolgeler-1062022440.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, rusya, referandum, kınama, karar, ukrayna, bölge
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, rusya, referandum, kınama, karar, ukrayna, bölge
BM Genel Kurulu, yeni bölgelerin Rusya'ya katılımını kınayan kararı kabul etti
23:47 12.10.2022 (güncellendi: 23:55 12.10.2022) Abone ol
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BM Genel Kurulu, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya katılımını kınayan kararı kabul etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin referandumla Rusya'ya katılımını kınayan kararı 143 üyenin 'evet' oyuyla onayladı.
5 ülke karara karşı çıkarken 35 ülke ise çekimser kaldı.
Rusya, oylamayı hangi devletlerin kararı desteklediğinin kamuoyuna açıklanmayacağı bir 'gizli oylama' yoluyla yapmaya çalışmıştı. Bu fikir, bazı ülkeler üzerindeki Batı baskısını azaltmayı amaçlıyordu ancak Genel Kurul bu şekilde bir oylamayı reddetti.