https://sputniknews.com.tr/20221012/bm-genel-kurulu-yeni-bolgelerin-rusyaya-katilimini-kinayan-karari-kabul-etti-1062248466.html

BM Genel Kurulu, yeni bölgelerin Rusya'ya katılımını kınayan kararı kabul etti

BM Genel Kurulu, yeni bölgelerin Rusya'ya katılımını kınayan kararı kabul etti

BM Genel Kurulu, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya katılımını kınayan kararı kabul etti. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T23:47+0300

2022-10-12T23:47+0300

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ukrayna krizi

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

rusya

referandum

kınama

karar

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bölge

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin referandumla Rusya'ya katılımını kınayan kararı 143 üyenin 'evet' oyuyla onayladı.5 ülke karara karşı çıkarken 35 ülke ise çekimser kaldı.Rusya, oylamayı hangi devletlerin kararı desteklediğinin kamuoyuna açıklanmayacağı bir 'gizli oylama' yoluyla yapmaya çalışmıştı. Bu fikir, bazı ülkeler üzerindeki Batı baskısını azaltmayı amaçlıyordu ancak Genel Kurul bu şekilde bir oylamayı reddetti.

https://sputniknews.com.tr/20221006/gercekler-ve-rakamlarla-rusyaya-baglanan-yeni-bolgeler-1062022440.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, rusya, referandum, kınama, karar, ukrayna, bölge