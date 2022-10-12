https://sputniknews.com.tr/20221012/binali-yildirim-secim-6-arti-1-ile-degil-50-arti-1-ile-kazanilir-1062211427.html

Binali Yıldırım: Seçim 6 artı 1 ile değil, 50 artı 1 ile kazanılır

Binali Yıldırım: Seçim 6 artı 1 ile değil, 50 artı 1 ile kazanılır

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Seçim 6 artı 1 ile değil, 50 artı 1 ile kazanılır. Bunu herkes bilmelidir. Milletin desteği, milletin oyu... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T01:21+0300

2022-10-12T01:21+0300

2022-10-12T01:24+0300

türkiye

binali yıldırım

ak parti

trabzon

6'lı masa

seçim

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.İcraatlar hakkında konuşmayacağını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dik dur eğilme, Trabzon seninle" sloganlarıyla konuşması bölünen Yıldırım, "Gençler, biz dik durmasını, dik durmanın ne demek olduğunu liderimizden öğrendik. 15 Temmuz gecesi, alçaklara karşı ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmedik, o gece halkın ve hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Alçak FETÖ'cülere bu millet, bu gençler hak ettiği dersi vermiştir" ifadelerini kullandı.'2023 iki bakımdan önemli bir yıl'Yıldırım, 16. sefer seçime gidildiğini kaydederek, "15 seçimde her seferinde millet bize desteğini artırarak 20 yıldır bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye verdi. Cumhurbaşkanımıza verdi, onun yol arkadaşlarına verdi. Şimdi 2023'e gidiyoruz" diye konuştu."2023 iki bakımdan önemli bir yıl" diyen Yıldırım, bu nedenlerden birincisinin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olması, ikincisinin de yapılacak milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyledi.Yıldırım, cumhuriyetin ikinci 100 yılına açılan yolculukta hem Meclis'i hem de yönetimi belirleyeceklerini kaydederek, dünyanın gözünün Türkiye'de 2023'de yapılacak seçimlere yönelmiş durumda olduğunu belirtti.Binali Yıldırım, 6'lı masa hakkında da eleştiride bulunarak, şöyle devam etti:'Onların kulağına fısıldayan birileri var'"Bir konuda anlaştıkları, diğer önemli bir konu da ittifakla ne diyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz'" ifadesini kullanan Yıldırım, şunları söyledi:'Gündem olmayan konuları gündeme taşımakla iktidara alternatif olunmaz'Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, şöyle konuştu:'Türkiye büyümeye devam ediyor'Yapacaklarının teminatı yaptıkları olduğunu dile getiren Yıldırım, 20 yıla baktıklarında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bütün vatandaşların gördüğünü ifade etti.Yıldırım, salgından beri dünyanın küçüldüğünü belirterek, dünya küçülürken büyüyen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğine vurgu yaptı.İstihdam, işsizlik dünyada artarken işsizliğin azaldığı nadir ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu kaydeden Yıldırım, "Neden? Çünkü biz hedefimizi dört esas üzerine inşa ettik. Bir tanesi yatırım, ikincisi istihdam, üçüncüsü üretim, dördüncüsü büyüme ve kalkınma. Türkiye büyümeye devam ediyor, istihdam artırmaya devam ediyor. Üretmeye devam ediyor" dedi.Yıldırım, birçok alanda üreticilerin emeklerinin karşılığını hak ettikleri gibi aldığını ve almaya da devam edeceğini aktararak, "Trabzon'a bu sezonda 2 bin 300 tane uçak geldi. 2 bin 300 uçak, 1 milyar dolar turizmden bu şehir katma değer elde etti. Esnafı, küçük esnafı, büyük esnafı, üreticisi, ev sahipleri, oteller, aklınıza ne gelirse hizmet sektörü bundan istifade etti. Şimdi artık havaalanı yetmiyor, yeni bir dış hatlar terminali yapılmasına karar verildi. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.'Çalmadık kapı, kazanmadık gönül bırakmamalısınız'Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla toplantıya katılarak partililere hitap etti.Erdoğan, partilileri selamlayarak, şu ifadeleri kullandı:"Sizin gönüller sultanı olduğunuza inanıyorum" diyen Erdoğan, "Gönüller sultanı olarak önce aramızda dirliği, beraberliği korumamız lazım. bu bakımdan da sizlere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Hazırsanız ben Ankara'dan size sesleniyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir dolacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sözlerini şöyle tamamladı:Toplantıya, AK Parti Trabzon milletvekili Adnan Günnar, eski bakanlardan Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali, ilçe belediye başkanları, diğer ilgililer ve partililer katıldı.

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binali yıldırım, ak parti, trabzon, 6'lı masa, seçim, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)