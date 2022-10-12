https://sputniknews.com.tr/20221012/basin-sosyal-medya-ve-internet-haberciligine-iliskin-teklifte-birinci-bolum-gorusmeleri-tamamlandi-1062239676.html

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifte birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifte birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T19:24+0300

2022-10-12T19:24+0300

2022-10-12T19:24+0300

tbmm

türkiye

dezenformasyon

kanun teklifi

basın

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Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.Teklifin birinci bölümünde yer alan maddeleri üzerinde söz alan muhalefet milletvekilleri, düzenlemelere yönelik eleştirilerde bulundu.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, gazetecilerin basın kartı iptal koşullarının Basın İlan Kurumu'nun keyfiliğine terk edildiğini savundu.Kanun teklifinin 29'uncu maddesinin belirsiz, muğlak ve yoruma açık bir suç tanımı getirdiğini ileri süren Beyaz, bu maddeyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyen gazetecinin hangi suçu işlediğini bile anlamadan komisyon keyfiyetiyle basın kartını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.Düzenlemeyle basın ve ifade özgürlüğünün tamamen yok edildiğini savunan Beyaz, "Bu düzenlemeye göre haberin gerçeğe aykırılığına kim karar verecek, haberin gerçeğe aykırılığı hangi ilkelere ve değerlere göre belirlenecek? Elbette neyin gerçek olduğuna karar veren iktidarın atadığı bir kurul. Böylece, seçim sürecine girildiğinde, iktidarın hoşuna gitmeyen her haber, her bilgi halkı yanıltıcı bilgi kapsamına girecek ve haberi yapan gazeteci, basın kartının iptaliyle hatta hapis cezasıyla karşı karşıya bırakılacak" ifadesini kullandı.HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ise "Bir avuç özgür basının sesi kısılıyor, bir avuç gazetecinin, yayın kuruluşunun sesi kısılıyor. Basının sesi kısılmıyor, aslında halkın sesi kısılıyor. Bu yasa basına yönelik çıkmıyor, halkın sesini kısmak için çıkıyor. Bunca yıllık iktidarda kalan hükümet seçime 6 ay kala bu yasayı niye çıkarıyor? Eğer bu yasa çıkıyorsa art niyet vardır, o art niyet seçimi çalmaktır, sandığı çalmaktır" dedi.CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de dezenformasyonun tam karşılığının 'gerçek olmadığını bile bile söylemeye devam edilen bilgi' olduğunu belirtti.Türkiye'de dezenformasyon tanımına uyan birçok sözcük olduğunu söyleyen Taşcıer, şöyle konuştu:Teklifin birinci bölümündeki maddelerin kabul edilmesinin ardından ikinci bölümün tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

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tbmm, dezenformasyon, kanun teklifi, basın