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https://sputniknews.com.tr/20221012/balikcilarin-agina-ucak-parcalari-takildi-1062215809.html
Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı
Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı
Düzce açıklarında balıkçı teknesinin ağına uçak parçaları takıldı. Söz konusu parçaların, su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T08:35+0300
2022-10-12T08:35+0300
türkiye
balıkçı gemisi
balıkçılık
balıkçı
uçak
enkaz
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce açıklarında uçak parçaları takıldı.Trabzon'dan balık avlamak için ilçeye gelen bir firmaya ait 3 gırgır, Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açığında ağ attı. Kısa süre sonra ağı çeken tekne tayfası, ağda uçak parçaları olduğunu gördü. Yapılan araştırmada, uçağın 2009 yılında su altı sporları tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu öğrenildi.Uçak enkazı Ereğli Bozahane Limanı'na getirildi, daha sonra ağdaki parçalar temizlendi. Tekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, gazetecilere, Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attıklarını, ağlarına su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazının takıldığını söyledi.
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balıkçı gemisi, balıkçılık, balıkçı, uçak, enkaz
balıkçı gemisi, balıkçılık, balıkçı, uçak, enkaz

Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı

08:35 12.10.2022
© AADüzce açıklarında balıkçı teknesinin ağına uçak parçaları takıldı. Söz konusu parçaların, su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazına ait olduğu anlaşıldı.
Düzce açıklarında balıkçı teknesinin ağına uçak parçaları takıldı. Söz konusu parçaların, su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazına ait olduğu anlaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA
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Düzce açıklarında balıkçı teknesinin ağına uçak parçaları takıldı. Söz konusu parçaların, su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazına ait olduğu anlaşıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce açıklarında uçak parçaları takıldı.
Trabzon'dan balık avlamak için ilçeye gelen bir firmaya ait 3 gırgır, Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açığında ağ attı. Kısa süre sonra ağı çeken tekne tayfası, ağda uçak parçaları olduğunu gördü. Yapılan araştırmada, uçağın 2009 yılında su altı sporları tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu öğrenildi.
Uçak enkazı Ereğli Bozahane Limanı'na getirildi, daha sonra ağdaki parçalar temizlendi. Tekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, gazetecilere, Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attıklarını, ağlarına su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazının takıldığını söyledi.
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