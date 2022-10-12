https://sputniknews.com.tr/20221012/balikcilarin-agina-ucak-parcalari-takildi-1062215809.html

Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı

Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı

Düzce açıklarında balıkçı teknesinin ağına uçak parçaları takıldı. Söz konusu parçaların, su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T08:35+0300

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türkiye

balıkçı gemisi

balıkçılık

balıkçı

uçak

enkaz

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce açıklarında uçak parçaları takıldı.Trabzon'dan balık avlamak için ilçeye gelen bir firmaya ait 3 gırgır, Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açığında ağ attı. Kısa süre sonra ağı çeken tekne tayfası, ağda uçak parçaları olduğunu gördü. Yapılan araştırmada, uçağın 2009 yılında su altı sporları tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu öğrenildi.Uçak enkazı Ereğli Bozahane Limanı'na getirildi, daha sonra ağdaki parçalar temizlendi. Tekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, gazetecilere, Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attıklarını, ağlarına su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazının takıldığını söyledi.

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balıkçı gemisi, balıkçılık, balıkçı, uçak, enkaz