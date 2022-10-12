https://sputniknews.com.tr/20221012/bakanlik-tokinin-arsa-ve-is-yeri-satisina-iliskin-merak-edilen-sorulari-yanitladi-1062209664.html

Bakanlık, TOKİ'nin arsa ve iş yeri satışına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

Bakanlık, TOKİ'nin arsa ve iş yeri satışına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası" kapsamındaki arsa ve iş yeri başvurularına ilişkin merak edilenleri 16... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T00:44+0300

2022-10-12T00:44+0300

2022-10-12T00:44+0300

türkiye

toki

arsa

dükkan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062209501_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c90830895520fca2c68ec948b675f79f.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı, arsa ve iş yeri satışına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kampanyaya ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:Soru: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasının hazırlanma amacı nedir?Soru: "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine kaç başvuru oldu?Soru: Konut amaçlı arsa sayısı ne kadar olacak?Soru: Konut arsalarının illere göre dağılımı nasıl olacak?Soru: Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar konut arsasına da başvurabilecek mi?'Gerekli destekleri istisnasız her vatandaşımıza sunacağız'Soru: Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?Soru: Müşterek ve müstakil konut arsalarının detayları nelerdir?Soru: Konut arsalarında ödemeler ne olacak?Soru: Konut arsası alan ne zaman ev yaptırabilecek?'2023'ün ilk çeyreğine kadar tüm kuraların çekilmesi planlanıyor'Soru: Kuralar ne zaman çekilecek?Soru: Konut arsasına kimler başvuru yapabilecek?Soru: 50 bin iş yeri nerelerde yapılacak?Soru: 50 bin iş yerinin ödemesi nasıl olacak?Soru: İş yeri başvuru şartları nelerdir?Soru: Sosyal konut kampanyasının konut satışı ve kira fiyatlarına etkisi ne olacak?Soru: Sosyal konutların ilk temelleri ne zaman, nerelerde atılacak?

https://sputniknews.com.tr/20221010/toki-ilk-evim-arsa-basvurulari-basladi-1062158736.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toki, arsa, dükkan