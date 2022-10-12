https://sputniknews.com.tr/20221012/bakan-varank-ilk-uzay-yolcusu-icin-testler-devam-ediyor-son-mulakatlari-yapacagiz-1062235550.html

Bakan Varank: İlk uzay yolcusu için testler devam ediyor, son mülakatları yapacağız

Bakan Varank: İlk uzay yolcusu için testler devam ediyor, son mülakatları yapacağız

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek 'uzay yolcusunun' belirlenmesi için testler devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T16:40+0300

2022-10-12T16:40+0300

2022-10-12T16:40+0300

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)

sanayi ve teknoloji bakanlığı

mustafa varank

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

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Uzaya gidecek ilk Türk’ün belirlenmesi için başlatılan proje kapsamında başvuruların alınacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonunda deney yapmak isteyen bilim insanları ve araştırmacılar uzaya gitmek için başvuru yaptı.Haziran ayından sona eren başvurular kapsamında 37 bin kişi internet üzerinden form doldurdu. Bu başvurularda gerekli şartları taşıyan 700 kişi testler için çağrıldı. Sağlık, dayanıklılık gibi testlere tabi tutulan başvurucuların sayısı 30’a kadar düşürüldü. Türkiye’de gerçekleşen testler sonucunda iki aday eğitim almak için belirlenecek.‘Son mülakatları yapacağız’Süreçle ilgili kabine toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Çok ciddi testler gerçekleşti. Bu testlerde baya elenen oldu tam sayı vermeyeyim ama sayı büyük oranda düştü. Sağlık, psikoloji, dayanıklılık testleri Türkiye’de yapıldı. Şimdi son mülakatları yapacağız. Daha sonra iki aday kalacak biz bu iki adayı eğiteceğiz. Bu iki adaydan birisi uzaya gidecek” ifadelerini kullandı.Eylül ayında Axiom Space firmasıyla, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti vermek üzerine anlaşma yapılmıştı.Mülakat ve eğitimlerin tamamlanması sonrasında uzaya gidecek ilk Türk’ün Cumhuriyet'in yüzüncü yılında belirlenmesi ve uzay yolcuğunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Uzaya gidecek olan ilk Türk araştırmacı 10 gün süre ile uzay istasyonunda kalarak, burada bilimsel çalışmalar ve deneyler gerçekleştirecek.

https://sputniknews.com.tr/20220603/bakan-varank-uzaya-gidecek-vatandasimiz-genclerimize-rol-model-olacak-1056947751.html

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türkiye istatistik kurumu (tüik), türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), sanayi ve teknoloji bakanlığı, mustafa varank, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)