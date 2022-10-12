https://sputniknews.com.tr/20221012/bakan-koca-asilarimizi-olalim-hicbir-endiseye-mahal-vermeyelim-1062212891.html

Bakan Koca: Aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim

Bakan Koca: Aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. 3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Başta büyüklerimiz... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T02:26+0300

2022-10-12T02:26+0300

2022-10-12T02:30+0300

türkiye

fahrettin koca

türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

aşı

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Önceki gün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Koca, Kovid-19'un artık grip gibi geçtiğini, korkulmaması gerektiğini söyledi.Ancak Almanya'da günlük vaka sayısının geçen hafta 140-150 binleri, İspanya, İtalya ve İngiltere'de 60-70 binleri gördüğünü ifade eden Koca, "Kovid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. 3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın tam uyumuyla dünyada salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim" diye konuştu.'8 bine yakın hekim kamuya geçmek için müracaatta bulundu'Bakan Koca, yeni açılan Etlik Şehir Hastanesi'nde kadro eksikliği olduğu, bu sebeple nöbetlerin fazla olduğu iddialarına dair soru üzerine, hastanenin günlük 6 bin hastaya bakabilir duruma geldiğini belirtti.Yeni bir hastane olduğu için hasta sayısı arttıkça kadroların tamamlanma planı yapıldığını dile getiren Koca, "Şu an 8 bine yakın hekim, açılan kamu kadrolarına geçmek için müracaatta bulundu. İki hafta içerisinde atamaları yapılacak. Onkoloji hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimiz de kapanmayacak" ifadelerini kullandı.Geçen haftalarda ortaya çıkan görüntülerin ardından faaliyetleri durdurulan özel hastanelerin tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, hastanelerin geçici olarak kapandığını dile getirdi.'9 ay önce olan bir görüntünün bugün servis edilmesi manidar'Görüntülerin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Koca, şunları söyledi:'Bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor'Olayın geçtiği hastaneye daha önce bakanlıktan müfettişin gönderilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Koca, o dönemde ilgili hastanenin kendi iç denetim işleyişiyle ilgili bir görevlendirme olduğunu anladıklarını aktardı."Hastane bu süreçte sorumluları işten çıkarmış ve suç duyurusunda bulunmuş. Buna rağmen neden kapatılması yönünde karar alındı?" sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti:

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fahrettin koca, türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi , koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, aşı